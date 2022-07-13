Після проведеної спецоперації на волі опинилися троє цивільних, один військовий і один поліцейський

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило подробиці спеціальної операції зі звільнення з полону росіян на Херсонщині п’ятьох українців, про яке стало відомо напередодні. Для того, аби звільнити українців, спецпризначенці ГУР розгромили катівню окупантів, а її охоронців – вбили.

Як йдеться в сюжеті воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, який 13 липня опублікував YouTube-канал ГУР МО, секретна катівня росіян була розташована в одному із сіл Херсонської області далеко від лінії фронту. Там окупанти утримували п'ятьох людей: трьох цивільних, одного військового й одного високопоставленого поліцейського. Повідомляється, що у родичів полонених цивільних росіяни вимагали гроші.

Усіх полонених тримали зі зв'язаним позаду руками та пакетами на головах. І постійно піддавали тортурам, у тому числі били електрострумом.

Андрій, який перебував у полоні, – військовослужбовець. Він отримав поранення під час боїв за Антонівський міст, але встиг втекти зі шпиталю за лічені години до того, як його захопили росіяни. Тож його два місяці переховували патріотичні херсонці. Коли ж він вирішив вибратися на неокуповану територію, то потрапив на блокпост росіян. Там вони й помітили поранення на його тілі та відправили у катівню.

Щодо поліцейського, то він не називає своє ім'я і не показує обличчя, оскільки його родина досі перебуває на окупованій території. Однак він розповів, що отримував пропозиції від окупантів перейти на їх бік. Після відмови росіяни його викрали й катували.

Щоб визволити українців, спецпризначенці вирішили ліквідувати катівню окупантів в їхньому тилу. Для цього вони непомітно перетнули лінію фронту та провели блискавичну операцію. Територія навколо будинку мала мінне загородження, а також розтяжки. Впоравшись з цим, українські воїни ліквідували охоронців тюрми, після чого звільнили полонених та вивезли їх на підконтрольну Україні територію.

Військові зазначили, що ворог був не готовий до таких дій українців. Навіть коли почалася стрілянина. Адже самі окупанти неодноразово влаштовували там стрілянину, зокрема для розваг. Інформація про те, скількох окупантів під час спецоперації було вбито, відсутня. Однак розвідники мають їхні документи.

Про звільнення з полону росіян на Херсонщині п’ятьох українців стало відомо 12 липня, але тоді подробиць про перебіг спецоперації ГУР МО не оприлюднювало. Дата, коли це відбулося, теж невідома.