«Азовець» Дмитро Усіченко розповів про перебування в російському полоні

Визволений боєць полку «Азов» Дмитро Усіченко на псевдо «Вишня» розповів, що у полоні їх не лікували, а лише підтримували у стабільному стані, при цьому їм навіть не давали знеболювальних.

«Вони [російські медики] нас не лікували, а лише підтримували», – сказав Усіченко в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі ССО АЗОВ.

За його словами, знеболювальних пораненим полоненим не давали, у нього навіть відібрали ібупрофен, коли забирали з «Азовсталі».

Також визволений боєць додав, що російські медики боялися дивитися в очі полоненим «азовцям». Усіченко розповів, що медики просили не дивитися їм в очі.

«Я питаю: чого? А вона: “Не дивися мені в очі, дивись униз кудись”. Вони боялися “азовців”», – вважає український воїн.

Він був одним з добровольців, які здійснили рейд із Києва в оточений Маріуполь. За словами бійця, він усвідомлював ситуацію та готувався до того, що «їде в один кінець, але братам потрібна була допомога».

Усіченко зазначив: перше, що він побачив у Маріуполі, - труп чоловіка на лавці, біля якого гуляла жінка з візочком, а поряд грали у футбол діти. Потім він зустрів контужених дітей, які блукали містом у пошуках води. «Азовець» пояснив, що контузію видавав особливий погляд – «скляні» очі. Сам він дістав поранення у перші півтори години боїв. Після короткотривалого лікування повернувся у стрій і знову був поранений.

Усіченко зізнався, що до останнього не вірив, що його обміняють. За його словами, про обмін їх ніхто не попереджав: «Раптово розбудили і сказали їхати». Боєць каже, що навіть тоді була думка, що їх повезуть, знімуть «картинку» – і відправлять назад.

Водночас він додав, що не хотів здаватися в полон, але був змушений виконати наказ.

Нагадаємо, 29 червня відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін полоненими між Росією й Україною, у межах якого були визволені 144 українські військовослужбовці, у тому числі 95 захисників Азовсталі. Серед них - 43 військовослужбовці полку «Азов».

Більшість визволених українців мають тяжкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель «Азовсталі» вийшли 2439 бійців. Президент Володимир Зеленський заявляв про понад 2500 військових. Їх доставляли в окуповані Оленівку і Новоазовськ.

19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку «Азов» вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для «слідчих дій». Перед цим командир полку Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.