Звільнений з полону поранений «азовець» з позивним «Торк» розповів про те, як перебував у російському полоні

Російські окупанти намагаються вибити брехливу провокативну інформацію про керівників полку «Азов», які були на «Азовсталі» – командира Дениса Прокопенка «Редіса» та його заступника Святослава Паламара «Калину». Про це в середу, 6 липня, розповів боєць «Азову» з позивним «Торк», який повернувся з російського полону.

«Вони вчепилися, буквально, у двох-трьох людей та казали, що їм потрібна інформація на Редіса, Тавра та Калину», – сказав боєць на відео, опублікованому в YouTube-каналі полку.

За його словами, до українських захисників у полоні окупантів приходили пропагандисти та представники сепаратистських ЗМІ, котрі ставили провокативні запитання. Зокрема заявляли, що українські захисники нападали на російських загарбників, але українські бійці відповідали, що перебували у себе вдома – у Маріуполі та тримали оборону свого дому.

Крім того, сепаратисти напідпитку били українських бійців і вимагали брехливу інформацію про керівників «Азову», котрі перебували на «Азовсталі».

Боєць розповів, що окупанти усвідомили, що російська розвідка не впоралася, адже запевняла, що українські захисники здадуться, особливо у наближених до Росії містах, зокрема Харкові.

За його словами, загарбники вірили у те, що зможуть захопити Україну «за три дні».

Звільнений з полону боєць також розповів, що у російському полоні між собою українські бійці майже не спілкувалися: «Можна було лише у вбиральню із охоронцем».

Він розповів, що, за плітками в окупації, «Редіса» та «Калину» перевезли у Росію, в московський СІЗО Лефортово.

Як пише «Українська правда», «азовець» на псевдонім «Торк» – один з українських військових, яких 29 червня в процесі обміну полоненими вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Зараз він перебуває в українській лікарні. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі «Торк» отримав важке поранення. Про те, що їде на обмін не знав до останнього.

Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель «Азовсталі» вийшли 2439 бійців. Президент Володимир Зеленський заявляв про понад 2500 військових. Їх доставляли в окуповані Оленівку і Новоазовськ.

19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку «Азов» вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для «слідчих дій». Перед цим командир полку Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.

29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників «Азовсталі».