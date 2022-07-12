Головне управління розвідки Міністерства оборони України із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомило 12 липня про звільнення на тимчасово окупованих територіях Херсонщини п’ятьох українців, які були в полоні російських загарбників.

«В рамках проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів. Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб», – сказано в повідомленні.

За інформацією розвідників, один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

У повідомленні також зазначається, що всі звільнені перебувають «під опікою української влади та отримують належне лікування».

Інформація про те, де конкретно пройшла спецоперація і коли це відбулося, у повідомленні ГУР відсутня.

Нагадаємо, 29 червня Україна і Росія провели найбільший обмін полоненими за час повномасштабної війни, в рамках якого додому повернулися 144 захисники України, 95 з яких – це захисники «Азовсталі».