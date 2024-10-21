Ця зустріч стане першою в історії клубів

У понеділок, 21 жовтня, 10-й тур чемпіонату України закриватиме поєдинок між «Рухом» та «Карпатами». Матч відбудеться на стадіоні «Арена Львів» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Олександр Афанасьєв (Харків), а за VAR відповідатиме Ігор Пасхал (Херсон).

Це дербі стане першим офіційним в історії обидвох клубів. Цікаво, що вже через вісім днів, 29 жовтня, «Карпати» та «Рух» знову зіграють на «Арені Львів» – в межах 1/8 фіналу Кубка України.

«Рух» у поточному сезоні програвав лише одного разу, однак останні чотири матчі завершував унічию – з 13-ма очками команда у турнірній таблиці йде сьомою. «Карпати» відстають від суперника на 4 пункти й посідають дванадцяту сходинку.

«Рух» пропустив найменше в УПЛ – чотири голи, забивши 14 м’ячів. Своєю чергою у «Карпат» різниця забитих і пропущених голів становить 10:14. Найкращим бомбардиром команди Віталія Пономарьова є Ігор Краснопір (5 м’ячів). У «левів» найбільше у поточному сезоні забив Амбросій Чачуа (3 голи).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Рух». На їхню перемогу дають 2,09, тоді як успіх «Карпат» оцінюють у 3,70. Нічия котирується у 3,45. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,07, тоді як тотал менше 2,5 – 1,81.

Найбільше шансів забити у «Руха» мають одразу троє гравців – Ігор Краснопір (2,50), Ілля Квасниця (3,00) та Юрій Климчук (3,00). У «Карпат» перспективи відзначитись приписують Ігору Невешу (4,00) та Олегу Очеретьку (5,00). Серед екзотичних варіантів – хет-трик Краснопіра (40,00) та Невеша (90,00).

Де дивитися матч 10-го туру УПЛ між «Рухом» та «Карпатами»

Поєдинок онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.