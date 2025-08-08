Федик і Шовковський проведуть ювілейні матчі в УПЛ

У п’ятницю, 8 серпня, «Рух» в межах 2-го туру чемпіонату України прийматиме «Динамо». Гра відбудеться на стадіоні «Україна» у Львові й розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Віталій Романов, а за VAR відповідатиме Андрій Коваленко.

У матчі першого туру сезону 2025/26 «Рух» вдома здобув перемогу над одним з новачків УПЛ – «Полтавою» (2:1). Своєю чергою Динамо не без проблем здолало рівненський «Верес» (1:0). На тижні ж кияни зіграли черговий поєдинок у єврокубках – у 3-му раунді кваліфікації підопічні Олександра Шовковського несподівано поступились кіпрському «Пафосу» (0:1).

Історія зустрічей «Динамо» та «Руха» налічує 10 матчів, адже львівський клуб лише в сезоні 2020/21 дебютував у Прем’єр-лізі. Дев’ять разів команди зустрічалися у межах чемпіонату України та ще одного разу – у Кубку. Баланс в УПЛ – 7 перемог «Динамо» та 2 нічиї (м’ячі – 17:2 на користь киян). У Кубку України команди зійшлись у сезоні 2024/25 на стадії чвертьфіналу, де перемогу з рахунком 1:0 здобуло «Динамо».

З цікавого – безпрограшна домашня серія «Руха» в УПЛ триває 5 ігор: 2 перемоги та 3 нічиї. Іван Федик проведе свій 30-й тренерський матч в елітному дивізіоні, а Олександр Шовковський – 60-й. Юрій Копина може зіграти 110-й матч за «Рух» в усіх турнірах. Тоді як Віталій Холод може провести 50-й матч в УПЛ.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,51, тоді як успіх львів’ян оцінюють у 5,70. Нічия котирується в 3,85. Фахівці чекають закритої гри: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 2,40, тоді як «тотал менше 2,5» – 1,57.

Найбільше м’ячів у «Динамо» чекають від Владислава Ваната (1,70), Андрія Ярмоленка (2,30). У «Руха» можливість забити мають Бабукар Фаль (3,50) та Бекназ Алма3беков (6,00).

Де дивитися матч 2-го туру УПЛ між «Рухом» та «Динамо»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.