На час проведення Чемпіонату Європи з футболу-2020 українці, які відвідуватимуть матчі чемпіонату, котрі проходитимуть у Румунії, не проходитимуть двотижневий карантин, повідомило у п’ятницю, 11 червня, посольство України в Румунії.

«Громадяни України, які прибувають до Румунії з метою участі у футбольних матчах у рамках Фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2020 та доводять це, представляючи квитки у роздрукованому форматі або в електронному вигляді звільняються від перебування на карантині протягом 14 днів», – сказано у повідомленні.

Разом з тим у посольстві наголосили, що розгляд кожного випадку та прийняття відповідного рішення румунська сторона здійснюватиме в момент перебування у пункті перетину державного кордону Румунії на основі наданих документів.

Нагадаємо, що 1 червня Румунія пом’якшила умови в’їзду іноземців на свою територію. Усі іноземці, незалежно від епідеміологічної ситуації в країні, з якої вони прибули, повинні проходити двотижневий карантин. Проте від карантину звільняли вакцинованих від коронавірусу або одужалих від нього.

Як пояснили у посольстві, українці можуть в’їжджати на матчі Євро-2020 в Румунію без карантину, оскільки Україна перебуває у «зеленій» зоні, тобто є територією зі сприятливою епідеміологічною ситуацією.

Додамо, що 21 червня о 19:00 збірна України зіграє у столиці Румунії – Бухаресті – зі збірною Австрії.

Також дізнайтеся про те, де дивитися матчі Євро-2020 у Львові.