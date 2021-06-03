Садові двері та хвіртки: найпопулярніші стилі оформлення
Як облаштувати та декорувати дверцята в саду
Двері та хвіртки на подвір’ї мають різний вигляд та функції залежно від місця розташування на ділянці, і господарі вибирають для них різні матеріали та стилі. Вхідні ворота – це візитівка господаря, на яку звертають увагу всі гості та перехожі, водночас внутрішні хвіртки в сад чи на город можуть бути менш презентабельними.
«Зелена садиба» зібрала найпопулярніші стилі оформлення садових хвірток, а також рекомендації щодо їхнього декорування.
Популярні стилі оформлення:
1. Криті хвіртки. Стару хвіртку можна зробити цікавою, якщо додати до неї піддашок, який цілком змінить загальний дизайн подвір’я.
2. Ковані хвіртки вдало поєднуються з огорожами з натуральних матеріалів. Це ідеальний варіант для внутрішніх дверей: ковані хвіртки придають ландшафту додаткову легкість та не руйнують його просторову цілісність. А для вхідних воріт може бути не дуже вдалим: крізь таку хвіртку можуть зазирати цікаві сусіди, але в такому випадку можна використати ковку частково.
3. Хвіртки у романтичному стилі – це несуцільні світлі варіанти, оздоблені квітами та в’юнкими рослинами, доречною також буде арка над хвірткою. Такий варіант ідеально підійде для саду у стилі прованс.
4. Хвіртка у стилі кантрі впишеться у такий же сад, який не передбачає витончених аристократичних елементів дизайну. Це прості дверцята з дерева чи гілок з мінімальною обробкою, які виглядатимуть максимально автентично.
5. Хвіртка у азіатському стилі – один із критих варіантів. Суцільне полотно можна зробити з дерева або пластику.
Чим можна прикрасити хвіртку:
- квіти та в’юнкі рослини;
- віночки та гірлянди;
- розфарбувати або нанести оригінальний малюнок чи візерунок;
- дверні молоточки у ретро-стилі;
- підкова на удачу;
- фігурні прорізи;
- вітражні вставки;
- декоративні замки.