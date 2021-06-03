Хвіртки можна прикрасити квітами, в'юнкими рослинами, оригінальними замками та іншими елементами декору

Двері та хвіртки на подвір’ї мають різний вигляд та функції залежно від місця розташування на ділянці, і господарі вибирають для них різні матеріали та стилі. Вхідні ворота – це візитівка господаря, на яку звертають увагу всі гості та перехожі, водночас внутрішні хвіртки в сад чи на город можуть бути менш презентабельними.

«Зелена садиба» зібрала найпопулярніші стилі оформлення садових хвірток, а також рекомендації щодо їхнього декорування.

Популярні стилі оформлення:

1. Криті хвіртки. Стару хвіртку можна зробити цікавою, якщо додати до неї піддашок, який цілком змінить загальний дизайн подвір’я.

2. Ковані хвіртки вдало поєднуються з огорожами з натуральних матеріалів. Це ідеальний варіант для внутрішніх дверей: ковані хвіртки придають ландшафту додаткову легкість та не руйнують його просторову цілісність. А для вхідних воріт може бути не дуже вдалим: крізь таку хвіртку можуть зазирати цікаві сусіди, але в такому випадку можна використати ковку частково.

3. Хвіртки у романтичному стилі – це несуцільні світлі варіанти, оздоблені квітами та в’юнкими рослинами, доречною також буде арка над хвірткою. Такий варіант ідеально підійде для саду у стилі прованс.

4. Хвіртка у стилі кантрі впишеться у такий же сад, який не передбачає витончених аристократичних елементів дизайну. Це прості дверцята з дерева чи гілок з мінімальною обробкою, які виглядатимуть максимально автентично.

5. Хвіртка у азіатському стилі – один із критих варіантів. Суцільне полотно можна зробити з дерева або пластику.

Чим можна прикрасити хвіртку: