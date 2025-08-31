«У Львові є вайб інтелігентності. Ми любимо інтелігентних політиків, які не бикують, які не викрикають. І Андрій Іванович абсолютно цьому образу відповідає. Коли мене питають, що я думаю про мера, я кажу: «Я працював з ним п'ять років. У мене особистісних моментів може бути вагон і причеп. Я знайомий з багатьма мерами і малих населених пунктів, і великих. І я насправді розумію, що оця тема силовиків і міцних господарників мені не пасує. Мені вона не подобається. Чи має змінитися мер, бо він вже довго? Має. Мені здається, що він задав планку, з якою будуть порівнювати дуже довго. Чи це буде мер з команди? Я би голосував за мера з команди, який би продовжив якісь традиції», – вважає колишній архітектор Львова Юліан Чаплінський.

У великому інтерв’ю із журналістом Андрієм Дроздою Юліан Чаплінський аналізує, що вдалось зробити в місті, а що так і залишилось недоробленим, розмірковує про стратегічні цілі і стратегічні жертви, про еволюцію міста і містян, про вибори у Львові, змінність влади і майже двадцять років мерства Андрія Садового. Щодо останнього, то Чаплінський переконаний, що на наступний термін Андрій Садовий не піде, обмежившись чотирма каденціями міського голови.

«Місто змінюється клаптик за клаптиком»

Друзі, вітаємо. Це ютуб-канал Lviv24. Сьогодні гуляємо нетуристичним Львовом із архітектором, урбаністом, підприємцем і відомим львів'янином Юліаном Чаплінським. Юліане, маршрут вибирав ти. Розкажи, де ми зараз перебуваємо, бо вперше я починаю інтерв'ю з паркінгу.

Ми на вулиці Буйка [Павла Думанського] і Луганської, це так званий Новий Львів. Або насправді це Сихівський район. Ми тут не випадково, тому що тут є офіс нашої компанії AVR. Ми проєктували цей будинок. Тут була глуха промка. Маю певну відповідальність перед містом, бо брав участь і як головний архітектор міста курував процес розроблення детальних планів території, зокрема і цієї. Я б хотів прогулятися і звернути твою увагу і увагу глядачів на позитивні метаморфози. Хоч вони не такі швидкі, як хотілося би.

Я знову звернув увагу, що нема де запаркуватися. Тобто біля цього житлового комплексу ваших офісів маса машин. Я бачу нову парковку, де ми стоїмо, новий паркінг, шлагбаум. Паркінг платний – 10 грн за годину і, звичайно, ми поставили тут авто, але переважно тут порожньо. Зараз тут 80% вільних місць. Як це з'явилося, це ж теж частина змін вулиць?

Ти правий. Сам житловий комплекс має під всією ділянкою паркінг і, звісно, що він не є на 100% квартир. Зараз пройдемося туди, побачиш, як зроблений розділ між громадською зоною, пішохідною і паркінгом. І насправді ми поруч з одним з державних управлінь обленерго, куди на наради приїжджають дуже багато майстрів, зранку там немає де стати. Наприкінці дня воно трохи розвантажилось, але тут, де ми зараз стоїмо, був просто розбитий газон. Пустир, який був розбитий машинами. Було болото, яке розвозили по місту. І це також про тему, чому місто брудне – не можна забезпечити те, щоб машини не стояли на газонах.

Громадський простір. Скриншот з відео

Цю ділянку під паркінг ми взяли в оренду в міста, пройшли всі процедури. Раніше тут був стихійний паркінг і Львів не отримував з нього ніякої користі. Ми подумали: «Ну, це не про заробіток, це насамперед про комфорт наших клієнтів, наших працівників». І в принципі тих сусідів, які приїжджають. І ти бачиш, що стоять автомобілі, і не хочуть заїхати на платний паркінг.

Бюджет цього паркінгу був поза 80 тис. доларів. Ніхто не збирається це відбивати. Але, дай Бог, щоб ми відбивали зобов'язання за орендою.

Паркінги – це болюча тема не тільки Львова, але й багатьох українських міст. Автомобілів стає більше і місця стає менше. Завжди є оце нарікання: забудовники не будують паркінгів, а мер і депутати не змушують їх цього робити. У цьому випадку це була ініціатива вашої компанії. Все це дуже похвально, але не всі такі свідомі.

Як зараз взагалі змінюється підхід до паркування в місті, бо ціни на паркування ростуть, особливо в центрі. Багато хто нарікає, але це ситуацію якби з двома краями. З одного боку, це не може бути безкоштовно. Львів, як і будь-яке місто, є обмеженим простором. Які ти процеси зараз бачиш і які рецепти вирішення?

Місто все-таки вжило заходів, хоч і з певним запізненням певним. До 2019 року, коли я був головним архітектором, було мало платних парковок. Це почалось, якщо я не помиляюсь, з 2021 року. Я насправді дуже від того втішився, тому що раніше в центр просто не їздив. Бо я розумію, що нереально там запаркуватись. Натомість зараз я їду на Валову й не було випадку, коли б я не припаркував. Паркуюся, плачу тих 40-80 грн за годину-дві, відбуду свої справи, поїду. Все абсолютно прозоро. Мені підготували сервіс, я розумію, що це під камерами, в безпеці і так далі.

Андрій Дрозда та Юліан Чаплінський. Скриншот з відео

Місто зробило цю реформу трохи з запізненням, бо Дніпро значно раніше почало політику платних паркінгів. Крім цього, у Львові почали впроваджувати жорсткішу політику до вимог до забудов, щоб в них було 100% чи 80% паркомісць в підземних паркінгах від кількості квартир. Треба визнати, що і запит, і усвідомлення людей, що їм треба з квартирою купувати паркінг, так само зросло. Тому що такі комплекси як «Добра Оселя», де нема де стати, показали людям, що ми не думали, що це стане настільки гострою проблемою.

Комплекс Helga, який ми робили на Науковій, має 100% відповідності цим нормам – 500 паркомісць під всім майданчиком. Там не буде жодних проблем з тим, що вулиця запаркована. Але натомість є держустанови і вони запарковують територію вздовж дороги, але це не про мешканців, так? Тобто ці покращення не є політично популярними. Тому я розумію, чому мерія тягнула з цими речами, тому що автомобілістів є багато. І коли ти входиш в роль автомобіліста, ти також хочеш, щоб це було зручніше, доступніше.

Пропонуємо пройтися вулицею. Обговоримо, як вона змінювалася, що нового тут є. Як бачу, тут взагалі з'являється якась різноманітна інфраструктура.

Тут була абсолютна промка, яка була безлюдна. Тобто це склади, і якісь автомийки, автосервіси. А тут я хочу показати тобі благоустрій. Я вважаю, що тут добре зробили логістику, коли є чітко організований в’їзд-виїзд. Попри те, що забудовник хотів зробити весь цей плац паркінгом, ми йому не дали це зробити і переконали, що краще хай буде громадський простір, щоб люди мали де відпочити на лавці, де припаркувати велосипеди, де посидіти на терасі кафе. І по вечорах тут я бачу рух. Мешканці сидять, спілкуються.

Першочергова ідея забудовника була зробити тут паркінг?

Так. Тобто на цей гостьовий паркінг вміщається приблизно 30 машин. Забудовник уявляв, що тут буде 60-70. Відповідно, ми би втратили можливість якось гуманізувати цей простір. І коли вже воно обросло життям, навпроти реконструювали промисловий цех. З’явилися Intempo, АТБ, аптека. Тому правило про те, що чим більше інфраструктури для машин, тим більше машин туди і прибуде, працює дзеркально. Чим більше інфраструктури для пішохода, тим більше пішоходів туди також прийде.

Хотів би розпитати взагалі про АVR, про компанію, яку ти створюєш, по суті, все життя. У якому зараз стані проєктувальний бізнес, архітектура країни? Як компанія пережила майже чотири роки повномасштабного вторгнення?

Власний проєктний бізнес я почав в 2006 році. До того працював в п’яти різних компаніях і набрався досвіду у царинах і котеджного, і житлового, і громадського проєктування. У 2015 році, коли я пішов робити кар’єру міського чиновника, то компанія «Чаплінський і партнери» фактично припинила своє існування. Останній контракт – це був центр Шептицького в УКУ. На той час офіс вже налічував приблизно 40 людей і були лідери, які заснували компанію AVR. Тобто мене не було в засновниках компанії AVR.

Коли я повернувся в де-юре не свою компанію, то я виконую функції CEO цієї компанії. Хоча розумію, що всі асоціюються зі мною, але хочу всіх запевнити, що це величезна Dream Team. Людей, які впливають на політику компанії, приблизно 20. Тому прошу не думати, що це винятково про мене. У нас зараз 180 людей сидить в офісі, і 120 людей робить епізодичну роботу на аутсорсі.

Офіс компанії AVR. Скриншот з відео

Бізнес почуває себе добре, але ми до цього докладаємо надзусилля. Український проєктний бізнес посипався під час війни, дуже багато людей виїхали за кордон. Навіть є випадки, коли дівчата їдуть за хлопцями-втікачами. Тобто їм ніби нічого не загрожує, але вони їдуть, тому що будують своє особисте життя.

Ми закінчили 2022 рік, як не дивно, з показником 38% від валової виручки від довоєнного 2021 року. Вже 2023 рік ми добігли до 98%. А 2024 рік ми зробили 125%. Зараз буде ще більше, і це насправді також заслуга мого навчання в бізнес-школі УКУ. Вони дійсно дали дуже великий поштовх, як не провалюватись емоційно. В проєктного бізнесу у Львові є дуже багато роботи.

«Лише донорські гроші»

Є такий стереотип, що забудовники – це загалом погані люди. Це люди егоїстичні, байдужі до середовища. Це люди, які дбають лише про власну кишеню. Ви працюєте з якимись іншими інопланетянами забудовниками?

Люди, які говорять, що забудовники погані, то вони і праві, і не праві водночас. Тобто є дійсно моральні виродки, які висмоктують гроші з ділянки і нічого не роблять. І є ті, які грають у довгу і дбають про свою репутацію, їм важливо використати для піару покращення, яке вони зробили місту. У цьому випадку ми говоримо не про професійного забудовника, а про будівельника. Це «Галицька будівельна гільдія», і це поодинокий їхній інвестпроект. Вони дуже багато наших об'єктів лили бетоном, вони дуже гарно це вміють робити. Зокрема, і в Центрі Шептицького були генпідрядником. І вони вирішили піти в нетрадиційний девелопмент і купили цю штуку, де перед тим я організовував конкурс на офісник.

Попередній власник прийшов до мене в міську раду і просив порадити, що як робити. Я попросив зробити приватний конкурс. Він його фінансував, виграв його київський архітектор Віктор Кудін. Власник йому справно заплатив, але потім в нього змінились плани. Ділянку продали «Гільдії». Компанія, як наш постійний перманентний партнер прийшла, і каже, що в них інша концепція, а зобов’язань перед конкурсом немає, бо ділянку викупили під готель. Я попросив Євгена Долю, нашого провідного архітектора, щоб він від конкурсної роботи Віктора взяв силует, бо дійсно був дуже гідний проєкт. Я вважаю, що попри зміну самого власника ділянки, вдалося протягнути якусь таку континуальну штуку.

Є теорія розбитих вікон. Є занедбане якесь місце, де збираються пиячки, хулігани. Цей розпад, гнилизна, вона розповзається. Тут ми бачимо протилежну історію, коли вулиця, яка була занедбана, змінюється абсолютно радикально і швидко в інший спосіб. Тобто ти віриш в зворотні зміни до кращого, так?

Я можу сказати, що це сприяє. Тобто красивий благоустрій точно не є запорукою, що всі стануть святими і почнуть поводитися як англійські лорди. Ти робиш бордюр, хтось кричить, нащо це потрібно, бо треба дрон купити. Я бачу, що місто зараз користується тільки донорськими грошима. Тобто показують озеро на Панча. Я прочитав, що Любомир Зубач з депутатами наголошують, що все буде: «Коштами благодійника». І вони постійно це підкреслювали, що ні копійки наших з вами грошей на це не витратили. Це теж величезна праця, бо коли я там працював, то не було моди нам безплатно давати гроші. Позичали гроші банки, кредити давали. А зараз все-таки це величезна робота. Треба викликати довіру, прийняти гроші і правильно використати. Потім звітувати, показати результат. І є що показати, будемо відверті.

Де ми зараз опинилися?

Ми опинилися знову ж таки на Новому Львові, але вже по той бік вулиці Панаса Мирного. Ми крокуємо у бік парку Залізна Вода. Може не всі знають насправді, що він завжди вважався елітним районом, бо він дуже близько до центру міста, в історичному ареалі. Це район міжвоєнного періоду, коли українці програли польсько-українську війну в 1918 році і молода польська держава, яка проіснувала до 1939 року, для своїх переможців, ветеранів польської армії, почала будувати. Цей час, 30-ті роки, породив стиль функціоналізму як образ прогресивної Речі Посполитої. Насправді залишки тих модерністичних будинків досі тут є, але здебільшого вони тепер перекособочені. Були спроби міста ще з самого початку незалежності все описати як цінну забудову і пам’ятки архітектури, але якось воно не вийшло. Тобто господарським методом це все шматували і вийшла різноманітна, але котеджна забудова.

Але я хочу звернути увагу, що цей район робить елітним. Тобто крім дистанції близької до центру, крім близькості до парку Залізна Вода, насправді відіграє роль зелень. Це неймовірно зелене місце, тому що ця зелень майже сторічна. Ще ветерани польської армії тут поселилися і висаджували кущі та дерева.

Може не всі львів’яни знають, що тут є пам'ятка архітектури інженерного призначення. Це водонапірна вежа, теж стилю функціоналізму, з червоної цегли, яку проєктував тодішній ректор Львівської політехніки Вітольд Мінкевич. Він побудував кілька таких веж. На Пасічній теж є вежа з червоної цегли. Вежа тут як домінанта цього району. І, як на мене, це дуже класна річ, яку треба берегти, леліяти і взагалі там би міг бути теоретично музей цього району.

Водонапірна вежа. Скриншот з відео

«Мене не заманиш в політику»

Ти згадав про ті часи, коли ти був активно проєктантом, архітектором, працював навіть з садибною забудовою. Відтоді ти вже встиг побувати головним архітектором Львова, розвинути бізнес, попрацювати в уряді – був заступником міністра. Зараз ти ще й завершив навчатися в бізнес-школі. Я хотів запитати, чи ти більше архітектор чи урбаніст? А зараз тих іпостасей ще додалося.

Я з того приводу дещо навіть драматизував, бо коли я був очільником проєктної компанії, то мені любили закидати тему, що я більше бізнесмен, ніж архітектор. Мені дуже хотілось додати, що я все-таки архітектор. Потім, коли я став бізнесменом, і мені стало трохи нудно. Потім почалоася ера роботи в міській раді і це вже політика. Зараз дуже добре відповідає Антон Коломєйцев, який говорить: «Я просто фахівець на своєму місці». Однак головний архітектор – це політична фігура в місті.

Коли я пішов в уряд, де безпосередньо моя робота, – це формувати політику в царині будівництва. Слава Богу, цей досвід в мене був недовгий, трошки більше ніж пів року. Після того я повернувся в бізнес як архітектор. Потім вже перебрався знову на CEO компанії. Зрозумів, що треба зробити паузу і зрозуміти, що я трохи запорхався. Тому що вже тих знань стільки, що треба якось трохи вийти out of the box, і партнер запропонував піти разом в MBA. Вважаю, що це одне з найкращих речей, які зі мною сталися за останні 10 років. Значно краще, ніж те, що я був головним архітектором чи заступником міністра. Один мій колега в процесі вибудовування теми диплому сказав: «Чоловіче, ти думаєш постійно як проєктант. Ти не архітектор, ти емерджентор». Це дуже популярне слово в бізнес-школі.

І що значить емерджентність? Це коли 1+1 більше ніж 2. Це ніби здатність систем породжувати нові стійкі системи, які рухаються далі. Якоюсь мірою я займаюсь створенням нової оргструктури, абсолютно непритаманної в Україні проєктним компаніям. Я займаюся і розвитком нового BIM-продукту. Building Information Modeling – це взагалі про процеси в будівництві, це не про проєктування… Безпосередньо впливаю на рішення і в генплані, розглядаю їх як художній редактор. Тобто координую роботу всіх відділів і так далі. Тому моя робота диверсифікована і дуже гнучка, я би так сказав. І я хотів дійсно досягнути стану, в якому би міг залучити всі свої досвіди, абсолютно всі. Зараз в мене цей стан, коли мені подобається, тобто мене не заманиш в політику, у міську раду. Я вже зрозумів, що це дуже великі обмеження і відповідальність. Тому в мене навіть нема таких думок.

«З чим Львів не справився»

Я б хотів запитати про роль особистості в історії, бо взагалі урбаністичний рух у Львові тримається на таких от яскравих людях, як Олег Шмід. Твій внесок є дуже важливий впродовж років. Ти медійно пушив цю всю історію. Зараз Антон Коломєйцев є дуже відданий ідеям урбаністики. Тобто були різні апологети цих ідей, є низові ініціативи всякі. Як зараз виглядає урбаністичний рух у Львові та в Україні. Як Львів виглядає на тлі інших міст?

Коли я вже зумів емоційно відійти від міських справ, для мене стало легше під іншою призмою спостерігати. Коли я дивлюся на баталії в медіа щодо Антона Коломєйцева, його інтерв'ю і так далі, то мені його щиро шкода. Я розумію, що постійно доводиться відбивати атаки і віддавати енергію. У мене був час трохи відновитися, поправити здоров’я, а в нього на те, на жаль, такої зараз можливості нема.

Я почав оцінювати про успіхи не за відгуками міста, а за тим, як ці ініціативи перекочували і реінкарнувались в інших містах. І, наприклад, в Дніпрі теж роблять багато різних класних благоустроїв. У них воно трошки має інший характер. Якщо Львів завжди був про обговорення, то там так міцні господарі як Філатов. Однак проєктанти дуже охоче хвалили Львів. Кияни хвалили різні наші й те, що у нас є конкурси. Львів у темі локальних вузлів задавав якісь хороші тренди.

З чим Львів не справився? Не можна тільки захвалювати своє місто, тому що, очевидно, що в нас є також купа проблем і проблем хронічних. І я вважаю, що Львову не вдалося зробити щось визначне з нашими парками. Тобто, якщо Кернес вкладав мільйони доларів просто в парки... Вони зловживали дороговизною або робили гранітні бордюри, газони, на яких не можна ходити, сидіти, стояти, лежати. Там свої крайнощі.

Але чому так? Бо там міський голова особисто не визначив цей напрямок як пріоритетний, чи не було людини, яка розуміє цей, горить цим і хоче зайнятися. Ну, бо по велосипедах був Шмід, потім по урбаністиці ти в масштабі міста з'явився.

Епізодичні заїзди в цю тему були на перехресті і моїх поглядів, і Олександри Сладкової. Але, як казав в своїй лекції про стратегії Олександр Кобзарев, який керував Інститутом міста, що будь-яка стратегія має мати стратегічні цілі і стратегічні жертви. Тобто парки попали в стратегічні жертви. Просто ми це не озвучували. Можливо, людям не дуже відомо, що парк – це є величезна розкіш. І це дуже дорого в закладанні нових парків і в утриманні. Якщо ми дивимося на Лондон чи на Париж, їхні бюджети, то йде мова про мільйони євро.

Вони працюють з мешканцями міст, як жертводавцями, хтось отримує дерево, хтось лавку.

Абсолютно правильно, тому що це і про поливи, про садівників, арбористів, охоронців, камери. І мене дійсно болить душа. У Замарстинівському парку місто зробило майданчики, бо активісти «газували». Однак парк Франка, Парк Культури, Цитадель, Стрийський парк… Я вважаю, що це жалюгідно. Тобто це не є парки достойні королівського міста Лева. Це залишок тої минулої розкоші.

«Школи не мають бути винятково для дітей»

Я пам'ятаю, як був час, коли ти говорив, що Львову бракує офісів.

Львів не є містом великих корпорацій. В нас нема Google, Facebook. Це не спрацювало в першу чергу через ковід, а потім через війну. Тому що був підйом, і коли інвестор в IT-парк Володимир Женчак хотів на Стрийській робити, то ми йому дали містобудівні. Він уклав меморандум із провідними ІТ-компаніями. Тобто був дійсно попит і було розуміння, що Львів потенційно може розвинутися у великі корпорації. Але потім коронавірус. Воно просто попало у такі зажаті речі. Так. І я не кажу, що це не повернеться. Коли люди говорять, що треба запрограмувати генплан міста і йти тільки по ньому, то я сміюся, тому що за останні 10 років в нас відбулись такі тектонічні зсуви, що просто от я сам казав: «Робіть офіси». А зараз я кажу: «Не робіть офіси». Якщо говоримо про резервацію землі під парки, сквери, то звісно, що це все про сталість, про речі, які не змінюються протягом століть. Але якщо говоримо про комерційну нерухомість, то я за гнучку мультифункційну архітектуру, яка може поєднувати і офіс, і житло, і комерцію, і дитсадок, і спорт. Оця річ може на 5-10% плавати в своєму функціоналі.

Історія, про яку хотів би тебе розпитати. Це будівництво дошкільних закладів і шкіл, бо паркінги – це одна болюча історія, на яку всі нарікають. Пам'ятаю, у Львові був період, коли багато критики неслось через брак місць в дитячих садках, що є якісь черги. Міська рада і ти людей заспокоювали, казали, що це явище дуже тимчасове, бо є демографія, вона крива, а закладів і тих місць, які у Львові є, буде достатньо. І так воно сталося. Я зараз не чую від мешканців Львова, що це є критичною проблемою, плюс дуже багато приватних закладів різного типу відкрилося. муніципальних садків так само ніби вистачає.

Ми зараз підійдемо до школи КМДШ, яку ми проєктували. А зараз зробили ребрендинг і вона називається «МріДій». Це якраз випадок, коли ми заклали в детальних планах територій, якщо я не помиляюся, шість чи сім шкіл. Оця школа приватна, але законодавство не регулює, яка має бути школа. Ця школа класна, вона має дуже добру урбаністичну посадку, має перед собою площу. Вона має такий взагалі офісний вигляд. Це може не центр Шептицького УКУ, але це точно не виглядає дешево. Об’єкт збудували за півтора роки. Тобто приватний власник він біжить, він не має обмежень в голові, він знає як будувати, він швидко ухвалює рішення. І відповідно від початку ескізування до того, як зайшли діти, минуло півтора роки. Це безпрецедентна швидкість. І дивись, що ми зробили. Ми зробили під шлагбаумом для батьків паркінг.

Школа. Скриншот з відео

З іншого боку паркінг під шлагбаумом для працівників. Тут два рукави, де можна висажувати дітей, які можуть під’їжджати, бо батьки возять дітей зі всього міста. Тобто ми думали про безпеку. От в них є ще свій внутрішній двір, в них є спортивне ядро. Але ця площа, вона ж працює і на мешканців так само.

Собівартість будівництва квадратного метра такої школи, думаю, коштуватиме не менше як 1500 доларів. Це я маю на увазі з меблями, з інженеркою, з обладнанням кухні. І школа така має не менше 8-12 тис. м². Тобто полічити можете бюджети. І в чому є проблема? Тобто є обмеження, що як садки, так і школи, це винятково для дітей, вони не можуть мати інших функцій. Вважаю, що це велика помилка. Дитсадки можна розсіяти, вони можуть спокійно бути на перших поверхах споруд. І це треба дозволити. Це вирішить питання, бо девелопери без труднощів знайдуть операторів. Не треба тих гектарів землі, щоб потім їх обслуговувати. Доглядати за кущами теж хтось має і це коштує грошей.

У Німеччині багато таких експериментів, коли школи працюють в двох режимах. Коли до обіду школа для дітей, а потім їх використовують дорослі. Це і спортивна інфраструктура, де можна за гроші пограти в футбол. Знову ж таки, їдальня може перетворитись в кафе, де люди ввечері вернулись з роботи, сіли на столики і собі поснідали, повечеряли. І школа щось заробила. Але в нас субдиректор взяв якісь комерційні гроші, то за це йому шитимуть кримінал. Тобто у нас настільки радянська тема, що державне має бути безплатне, воно має бути доступне.

Через війну молоді люди тікають за кордон, закінчують школу. І в нас тепер проблема: а що буде з університетами? Чесно, я не знаю статистики, але думаю, що її просто приховують. Я думаю, що полиняли львівські університети не менше, ніж на 15 тис. студентів. Я це просто відчуваю, бачу це за конкурсом. Власне кажучи, думаю, що зі школами робиться те саме. Це величезна проблема.

Очевидно, що я не говорю не будувати школи зовсім. Треба будувати школи там, де є дійсно відчуття напруження. Тобто є в північному районі нова забудована Малоголосківська сторона. Там під дві школи місто має знайти гроші і чергами будувати. Друга альтернатива – це вже на рівні держави полегшувати життя приватним школам. У Лейпцигу нам розповідали, що для магістрату одна дитина в дитсадку обходиться в місяць 800 євро. Якщо є приватний садок, який бере з людей 500 євро за дитину, то вони 300 євро ще доплачують. Міській раді дешевше дати 300, ніж утримувати за 800.

«Часи тупої конфронтації минули»

Ти попрацював на важливій посаді в міській раді головного архітектора міста. Ти добре знаєш депутатський корпус, люди з різних середовищ, з різним бекграундом. От ми зараз говоримо про баланс там інтересів громади, бізнесу, комерції, міська політика у Львові. Це більше про дійсно політику про інтереси громади, чи це про просування бізнес-інтересів певних груп? Бо такі люди там теж є. От як ти це відчув, побачив, як це може змінюється?

Мені здається, що часи тваринного лобізму бізнес-інтересів минули давно. І львівські депутати... От не може такого бути, що одна сторона свята, а друга темна. Вони завжди вирівнюються під одну лінію. І я сміюся з того, що коли зустрічаю як сторону виконавчої влади, так і депутатів, кажу: «Слухайте, якось дуже скучно стало». Коли я працював, активісти брали штурмом Ратушу, приходили на виконком, я доповідав на виконкомі в оточенні 20 активістів,

Пір'я летіло.

Пір'я летіло. Тобто люди почали дивитися сесії міських рад, бо це був перформанс, шоу. А зараз кажу «Такий штиль у вас. Нема політики?». Вони кажуть: «Слухай, ну, яка політика? Уряд забрав в міста гроші, реверсні дотації забрали, вимагають ще на армію забирати».

От зараз Андрій Іванович недавно говорив, що давайте виберемо, що ми не будемо оплачувати: чи трамваї, чи вчителів, чи медицину, бо знову тягнуть гроші з місцького бюджету. І це зрозуміло, це також об'єктивні потреби держави. А з другого боку, міська рада навчилася приймати донати. Вони тяжко працюють над тим, їздять, представляють проєкт Unbroken, шукають гроші. Я бачив навіть блог киянки, яка працювала при уряді, їздила на різні конференції. І вона каже: «Приїжджаєш і завжди є Львів, завжди в нього свій павільйон, Unbroken. Чого Києва нема?». Львів є, а Київ не допрацьовує. І я дивлюся пости у фейсбуці про те, що відкривають якийсь арт-центр психологічної допомоги ветеранів. І вже там ряд депутатів стоїть, Я розумію, що вони до того не мають ніякого відношення. Тобто вони перетворились у тих, хто голосує, щоб не заперечити, прийняти дар від Фрайбурга чи від Талліна.

Юліан Чаплінський. Скриншот з відео

От на днях з'явилося відео, як польський підрядник сміттєпереробного заводу зібрав брифінг біля Ратуші, звинуватив. міську раду, що вони не виконують умови угоди. Міська рада звинувачує підрядника, що це він маніпулює Але депутати з фракції «Європейської солідарності», які завжди критикували Садового, вони його підтримують. Тобто гуртом львівські депутати і мер з різних політичних сил виступають на захист цього проєкту сміттєпереробного заводу. І я думаю, що в лісі здохло? Що відбувається? Це якийсь новий тон зв'язку, пов’язаний із війною?

З війною також. Але мені здається, що щось сталося. Коли я йшов [з міської ради], я почав процес інтегрованої концепції розвитку. Антон [Коломєйцев] це підхопив, потім вони погодили вже з Любомиром Зубачем. Це титанічна робота була – довести ці речі до кінця. І я пам'ятаю, що депутати не розуміли, навіщо це треба. Я їм пояснював: «Дивіться, в Швейцарії домовились сторони. Мер – виконавець цієї стратегії, а депутати дивляться, чи він її виконує». А в нас, виходить, що мер ініціює стратегію, а вони її хейтять. Оце наша модель. І от щось подібне зараз утворилось, коли є розуміння. Зросла кількість людей з інвалідністю. Тобто люди без рук, без ніг повернулись з війни. Неможливо це заперечувати. І місто відповіло на це: «А покращуймо покращувати лікарні». Депутати не протестуватимуть. Тобто ті часи тупої конфронтації, що все, що мер говорить, все погано, вони минули. Але і депутатам нема за що рвати, бо казна пуста. Будемо відверті. Раніше депутат ішов, сварився, казав: «Я хочу грошей на свій округ, на каналізування. А ви, мудаки, даєте на Сихів, бо там вашого електорату більше. Ні, давайте мені в Рясне». Бо було що ділити. А зараз нема. Натягнули бюджет до зарплат лікарям, вчителям, водіям трамваїв. Всі проголосували. Що вони заперечуватимуть? Але успіх міста в тому, що воно знайшло інший вихід, як ті дотаційні гроші приймати у великих кількостях, як звітувати, як втілювати проєкти. І я знімаю капелюха за це.

«Садовий задав планку»

Хочу тебе розпитати про феномен тривалості Садового на посаді мера Львова. Наступного року буде ювілей – 20 років від початку першої каденції. І це безперервний період. В країні змінювалися президенти, відбувалися революції, були різні політичні етапи. У Львові мер незмінний і багато в кого це викликає підозри, критику, якісь претензії. А з іншого боку, я часто читаю в соцмережах киян, дніпрян, які приїжджають до Львова, і кажуть: «Позичте нам вашого мера». Я не знаю, чи там Кличком задоволені-незадоволені в Києві, але кожне місто – це окремий світ. Ти працював з Андрієм Івановичем. Твоя думка: це просто людині так пощастило, що вона потрапила в певний час, в певний період і залишається на тому місці? Не було гідних конкурентів? Бо виборів було багато і всі вибори були чесні, конкуренти були різні. У чому причина цієї тривалості?

Це закономірно з культурологічної точки зору. Копнемо від початку незалежності, коли мером у Львові був Шпіцер. Я його не пам'ятаю, нічого не коментуватиму. Потім був Куйбіда. І Василь Куйбіда був абсолютно еталонним мером того часу, який прийшов на хвилі ідеалів РУХу, належав до борців за незалежність, був людиною з патріотичним вихованням, з родини, яка пройшла репресії, поет, інтелігент, красиве фотогенічне обличчя. Без шансів.

Малим пам'ятаю, коли в родина жила на Сихові, то в мене було враження, що їхати до них на Сихів, то наче в Івано-Франківськ. Це була ціла епопея. Куйбіда зробив ті пижики – маршрутки, де люди стояли отак [у напівзігнутому положенні], це було смішно. Рятувалися як могли.

Як на мене, з чим мені асоціюються ті перші мери – Шпіцер, Кубіда, це з перейменуванням вулиць, бо такі були цінності. Тобто ще не було в суспільства запиту на комфорт, на те, як в Європі, бо ніхто не знав, як там в Європі.

І воду погодинно давали.

Власне. І тут приходить молодий мер, який не з першого разу виграє вибори. Ця тема «Самопомочі» лазити по підвалах, знімати на відео, у якому вони стані, це був дуже інноваційний підхід. Телебачення, яке було про партію, про Лєніна, про з’їзди КПРС, раптом стає телебаченням про мій підвал. Це маркетинговий хід наповал. Львів очевидно є ліберальним містом коштом великої кількості університетів, таке ліберально-націоналістичне місто. Люди справді почали відчувати зміни. Я розумію, що Садовий завжди давав гасла і горизонти, які були не пересічні.

Коли він казав, що Львів буде туристичним столицею України, то я був серед тих, хто сміявся над цим. Воно викликало в мене іронічні думки, скепсис. Бо я пам'ятаю ту запарковану площу Ринок, ці смердючі під'їзди, туалетів громадських нема. Таке воно все страшне, облуплене. Яка туристична столиця? І раптом воно якось починає мінятися. Приїжджають GIZ, якісь іноземні впливи, якісь контакти. І так так з світу по нитці і бідному сорочка. І все якось почало мінятися.

Потім фестивалі. Спершу думаєш: «Що це? Перетворюють місто...». Підпадав під враження старших людей, які казали: «У “пивнушку” перетворили в місто, що тільки жерти, бухати, що – люди собі на базарі не куплять їсти?». Однак потім Львів стає гастрономічною столицею України. Але це ж не Садовий зробив. Він дав напрямок. Політика щодо літніх майданчиків, політика щодо вивісок. Також зняли рекламу з історичних будинків, зміцніло управління охорони історичного середовища, почали виділяти гроші на реставрації. І так воно потрохи почалося змінюватися.

Найбільша перевага мера в тому, що він відчуває дух часу. Реально розумію, що наш мер не є силовик. Він не сенсорний мер, він інтуїтивний мер. Філатов [мер Дніпра Борис Філатов] – це силовик, який під час ковіду не боявся московський патріархат, чи не мовсковський. Я пам’ятаю, як сміявся з його поста, коли він написав: «Случілось чудо, заміроточіла труба». Комунальники перекопали трубу, щоб не могли люди в церкву ходити. До того ж в такій хамській манері. А Дніпро аплодує стоячи, бо Дніпро – це 30% технічної інтелігенції і пролетаріат. І вони відповідають цьому запиту.

Вважаю, що Садовий – це дзеркало міста. Я розумію, що останні вибори так точно, а передостанні, – це вже були сумніви в нього, чи йти. Останні вибори, то вже фактично і без виборів. Ну, тобто мусить працювати. І я спостерігаю за ним з екрану і бачу дуже втомлену людину. Втомлену від війни, від тих викликів, від поховань, розмов з родинами. Це дуже виснажливо. Бачу, як Катерина Кіт від душі працює в Unbroken. Вона це не робить показово, вона ніде піариться. Я її зустрів випадково і побачив, як як вона виглядає. І мені це імпонує.

І я коли пам'ятаю цей батл між Синюткою і Садовим, я просто зрозумів, що Синютка, бувши першим заступником, але не бувши у Львові, навіть не «вкурив», що таке Львів. От просто він не зрозумів, що це за місто.

«Львів’яни люблять інтелігентних політиків, які не бикують»

У Львові є вайб інтелігентності. Ми любимо інтелігентних політиків, які не бикують, які не викрикають. І Андрій Іванович абсолютно цьому образу відповідає. Коли мене питають, що я думаю про мера, я кажу: «Я працював з ним п'ять років. У мене особистісних моментів може бути вагон і причеп. Я знайомий з багатьма мерами і малих населених пунктів, і великих. І я насправді розумію, що оця тема силовиків і міцних господарників мені не пасує. Мені вона не подобається. Чи має змінитися мер, бо він вже довго? Має. Мені здається, що він задав планку, з якою будуть порівнювати дуже довго. Чи це буде мер з команди? Я би голосував за мера з команди, який би продовжив якісь традиції».

Але чи це правильно, що так довго тривало мерство, то це не те, що правильно, це є нормальна європейська традиція. Мер Відня, який вивів Відень в рейтинг номер один столиць світу за комфортністю, він теж був на посаді 22 роки і пішов, тому що вже був старий і немічний. Лишив свого заступника мером. І ніхто не ставив під сумнів, чому так є. Теж на нього нарікали, розказували, що щось не так. І тема, коли мери, як мінімум, двічі, а переважно тричі на посаді, це нормальна практика, тому що місто потребує довготривалих втілень.

Безперечно, це дуже важка, виснажлива робота, але для того потрібна континуальність. І от, грубо кажучи, історія банку «Львів» від ініціативи власника споруди робити реконструкцію, вона була в 2015 році, а ми з тобою бесідуємо в 2025 році. Тобто минуло 10 років – це один кавалок. І так про кожний об'єкт. Воно не може робитися просто бездоганно і швидко. Так, воно робиться швидко в таких містах, як Лондон. Але вони в інших умовах.

І коли дуже часто міняється це господарство... І Львів, між іншим, мені здається, завжди органічно відчував. Зверни увагу, голосували за президента Порошенка, але голосували за Садового. Тобто львів'яни не корелюють напряму, що президент, партія і мер мають бути одним цілим. Я завжди топив за децентралізацію, і коли Зеленський почав всю політику, що я і президент, я і геостратег, я і прем'єр-міністр, і взагалі прем'єр-міністр в мене це просто секретар. Коли парламентарі як папуги просто голосують за дзвінком, то це смерть демократичних інституцій, вони вироджуються, вони втрачають свої навички взагалі робити якісну природну політику.

Тому що у Львові завжди була конфронтація. І на тій конфронтації були компроміси. Згадай сквер Шептицького, коли моя історія почалася. І я вважаю, що вийшло добре, бо і сквер є, і тролейбуси їздять, і для парафіян площа є, якщо якийсь молебень, і пам'ятник є. Тобто, in any case, це рішення було через круглі столи, через дебати. Цінно, що мер реагує на те, щоб не було скандалу.

У нас, наприклад, крім парків, не розв’язане питання ринків. Тобто в нас отам на вулиці Садовій зараз буде непоганий ринок. Є проєкти інших. Але всього не встигнеш. Є стратегічні цілі і є стратегічні жертви. Андрій Іванович озвучував, що буде IT-столиця і місто стало IT-столицею. Зараз трохи просіло, бо війна і багато айтівців втратили контракти з Штатами через недотримання гарантійних умов. Мер сказав, що буде туристична столиця, зробив туристичну столицю. Львів, як культурна столиця – є фестивалі, опери. Подивися, що відбувається з органним залом і хором «Гомін», і це теж комунальне підприємство. Це міський голова знайшов тих двох хлопців, які очолили органний зал [Тарас Демко і Іван Остапович]. І це феномен.

Юліан Чаплінський та Андрій Дрозда. Скриншот з відео

Олег Шмід, який був активістом, створив Інститут на порожньому місці, інститут проєктний, який зробив площу Двірцеву. Що б мені не говорили, там точно стало краще, ніж було. І з таких от клаптиків відбувається патерн феномену Львова. І тому я за те, щоб визнавати переваги і достоїнства. Тобто є покращений громадський транспорт. Ми з тобою сидимо і по вулиці Угорській проїхали вже штук 15 нових автобусів. Навіть під час війни домовитися з Берном і з Базелем за трамваї. Могли скласти ручки і сказати: «Ви знаєте, війна, нічого в мене не получається». Чомусь цього ніхто не говорить. І, очевидно, що Львову треба не 250 трамваїв, а 750, але це так само буде.

Трамвай на Сихів – це титанічна праця. Домовитись про кредит з банком, зробити земельні роботи, зробити ремонт того каналізаційного колектора, сформувати команду. І коли зараз розумію, що є бізнесмени і депутати, які інвестують у цікаві проєкти не просто тваринного характеру, щоб збудувати, продати, нажити і втекти. Навіть той самий «Леоленд». Ми реально дмухали на холодне. Тобто я боявся, що зараз візьмуть містобудівні умови на спорткомплекс, збудують житло або офіс.

«Я не хочу силовиків»

Інвестор «Леоленду» – це Олександр Свіщов, колишній співвласник тютюнової фабрики. Він в багатьох бізнесах працює, у багатьох напрямах. І от ця людина створила такий комплекс.

Я не знаю точного бюджету, але, на мій фаховий погляд, там заклали не менше кількох десятків мільйонів доларів. І там є корти, і басейни, і кіно, і простір для дітей. І це ціла культура піти відпочивати з дітьми, де є паркінг і благоустрій. Там не ідеальний проєкт з точки зору урбаністики, але те, що бізнесмени починають інвестувати в це місто, консультуючись з містом, свідчить про якусь культуру.

Ці часи минули, коли оці шантажі... Це почало більш-менш в якомусь культурному руслі відбуватися. І мені від того спокійніше. Я не хочу силовиків. Тому що силовики, якщо когось нагнули один раз, власника кіоску, наприклад, то вони потім почнуть нагинати власника супермаркету, або якогось офісника, а потім ще якогось власника. Потім просто людина губить зв'язок з реальністю, землею. І я дуже би не хотів наступного мера, який буде від центральної влади, яка б вона не була патріотична, хороша, правильна.

Я вважаю, що мусить бути мер, який про постійне. Нас в MBA вчили, що задача маркетолога – ловити цінність, бо вона мігрує. Політик він має відчувати дух часу. При всій повазі до Василя Кубіди, його дух часу завершувався, тобто оцей патріотичний Народний рух, всі вже наситились, перейменували вулиці, познімали пам'ятники комуністам. І тут раптом: а робити що?

Ще кілька років був Любомир Буняк, в якого каденція не завершилася. Депутати збунтувались, зняли мера.

Але це теж свідчить про демократію. Не за наказом президента, прем'єр-міністра. Я розумію, що зараз сплять і бачать таке. Так відбулося, як вони «збили» чернігівського мера.

Є законопроєкт про обмеження термінів.

Я вважаю, що це велика глупість. Якби не горизонтальні зв'язки між мерами, то ми би не встояли в 2022 році, це 100%. І оце гнути все під себе... Маю колегу, який недавно був губернатором в одній з областей, потім був на дуже високих посадах вже при Зеленському. Несподівано він втратив посаду після останньої ротації в уряді. І коли він був губернатором, я йому казав, що я за децентралізацію. Він казав: «Децентралізація має свої недоліки. Зараз таке вікно можливостей, все президенту подобається». Я кажу: «Слухай. Трошки зачекай». Зараз думаю, якщо б я з ним поговорив, то він би сказав: «Ти мав рацію».

Сталість має бути в містах, де коротка дистанція до мера, де ти його можеш зустріти на вулиці, сказати йому щось погане чи хороше. А губернатора часто люди бачать? Часто бачать Козицького в нас? Я, наприклад, не бачу на вулицях. То зовсім інша дистанція, в них зовсім інша манера працювати. Я не маю абсолютно нічого проти Максима. Я підозрюю, що його будуть висувати в мери. Я не агітую ані за того, ані за того, хай львів'яни вирішують, я просто ділюся тим, як я думаю.

За своєю природою я ліберал і розумію, що мені хотілось би жити в ліберально-патріотичній країні. Без жорстких силових методів, тобто без тієї відрижки комуністичних часів, коли ми голосуємо за директора колгоспу, або директора заводу. Я цього страшно не хочу, і тому мені здається, що Садовий потрапив у свій час. Він дав людям ціннісну пропозицію, що він патріот і він місцевий. Тобто це нове покоління. І зараз він вже навряд балотуватисметься на наступний термін. А от хто балотуватиметься – це питання. Але мені би хотілося, щоб була людина, яка би провела критичний аналіз, чого дійсно не було.

А ще, знаєш, що, що мені дуже не подобається? Тема смітників і як вони виглядають. Тобто тему сміття не чіпаємо, ти вже згадував, що поляки будують завод, глобально справа рухається. Але те, що не рухається, це просто оці острови огидних смітників з металевими дашками. Оці смітники по місту страшні. У Європі можна це і озеленити, і закрити, і зробити дуже привабливим. Є тема міських туалетів. У центрі вона розв’язана тим, що домовлено, що в ресторани можна піти безкоштовно у гарний туалет. Була перша спроба міської вбиральні на проспекті Свободи, але таких туалетів треба сотні.

Ну, і моя улюблена тема урбаністики. Вона теж недокручена. Велосмуги можна було навіть під час війни просто відмальовувати на асфальті, просто продовжувати, бо фактично велосмуг не стало більше відтоді, як я пішов з посади. То при мені хвалились, що 110 км велосмуг зробили, з яких 10 км – це брюховицька смуга. Все решта – це те саме, воно обірване і це треба доробляти. Воно не працює.

І, звісно, продовження теми громадського транспорту і диктатури цього громадського транспорту. Але з іншого боку я вдячний за Unbroken, як явище. Unbroken – це не про ремонт лікарні, це про явище, про цілу екосистему. Це екосистема, яка викликає довіру міжнародних донорів, яка викликає бажання поділитись грошима, яка викликає бажання японського архітектора міжнародного масштабу Сігеру Бана проєктувати новий корпус цієї клініки. Це дуже круто. І тому я готовий пробачити ті недоліки. Я не хочу бути тим, хто захвалює, і не хочу бути тим, що тільки критикує, що це все занепад тотальний.

Мені взагалі дуже смішно, тому що мене постійно записують в промоутери Садового. Але я так вважаю. Я не є промоутер, я не є членом партії, я не є членом команди, я не пам’ятаю, коли востаннє був у міській раді. Я покинув політичну арену, але я можу про щось судити. І є речі, які мені подобаються і не подобаються. Я про них відверто говорю. Але коли мені вже починають доказувати, що ти промотуєш Садового, ти там такий-сякий, я кажу: «Слухайте, ну добре, ну скажіть мені, де краще?». Ну, може я не правий. Назвіть мені місто, де мер... От ми знаємо його всі. Ми називаємо, там Філатов, Терехов, в Одесі цей руснявий чувак, як його... Труханов. Що там в тих містах Сади Семіраміди ростуть, чи що там краще?

Я так само кажу львів'янам. Окей, Тернопіль, Франківськ, Луцьк, Чернівці, Одеса, будь-який напрямок обирайте, поїдьте на кілька днів і порівняйте.

Я знаю мера Луцька особисто, і Тернополя, і Франківська. Не можна сказати, що я з ними дружу, але ми перетинались на різних заходах. І об’єктивно фронт задач, якими вони займаються, він просто в рази менший. І коли кажуть: «А от Краків, а от Відень». Я кажу: «Ну, так, добре. Порівняно з Краковом – не те. Порівняно з Віднем ми точно не те, все, здаюсь».

Краків взяв кредит, побудував конгрес-центр за 250 млн євро, нових трамваїв там просто сотні. Приголомшливо, як вони це розвивають. Мер Братислави робить урбаністичні перетурбації. Дайте нам доступ до європейських грошей. Дайте нам ті самі умови, що їм, і ми тоді позмагаємося, подивимось, що відбуватиметься.

Взагалі я закликаю не культивувати політиків. Тобто просто зніміть очікування. Ми всі несвяті. Розумію, що коли ти там [у владі], ти розумієш, як тобі боляче. Коли я звідти вийшов, я вже згадував, що я Антону [Коломєйцеву] співчуваю. І я зараз вдячний, що там взагалі хтось працює у ті страшні часи, жахливі часи, де крім буденних проблем, які ніхто не відміняв, з'являється купа тих зобов'язань воєнного часу. Думаю, що нас чекає політична криза, це точно, як після кожної війни.

Якщо в нас така вийшла політична розмова, то я закликаю людей не закохуватись в жодного політика. Ні в президента, ні в прем'єр-міністра, ні в мера. Просто потім не буде розчарувань. Другий момент – бути абсолютно свідомо вимогливим в конкретних речах. Якщо ви незадоволені, то є гарячі лінії міста. Ці дописи фіксують. Коли минуть роки, то можна буде полічити, скільки було звернень. Тобто можна буде взяти депутатський, адвокатський чи активістський запит і дізнатися, скільки було звернень. Будьте активними і чим більше тренуватимемо владу, тим вона якісніше буде працювати. От і все. Мені здається, що у Львові, власне, феномен в тому, що львів'яни вміють тренувати мера.

