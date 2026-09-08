Що зробити із зелених помідорів: простий і смачний салат на зиму
До теми
Салат «Дунайський» – чудовий варіант домашньої заготівлі на зиму. Овочі добре поєднуються між собою, а завдяки нетривалому тушкуванню зелені помідори зберігають приємну хрумкість. Морква та цибуля додають салату солодкуватого смаку й роблять його більш соковитим. Рецепт Shuba.
Інгредієнти
|Зелені помідори
|700 г
|Цибуля ріпчаста
|350 г
|Морква
|350 г
|Цукор
|75 г
|Сіль
|25 г
|Оцет 9%
|75 мл
|Соняшникова олія
|75 мл
|Чорний перець горошком
|5 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте зелені помідори та розріжте їх на 4–5 частин.
Крок 2
Очистьте цибулю, наріжте її та додайте до помідорів.
Крок 3
Очистьте моркву, натріть на тертці та перекладіть до овочів.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте сіль і цукор, добре перемішайте.
Крок 5
Накрийте каструлю кришкою та залиште овочі на 2 години, щоб вони пустили сік. Влийте соняшникову олію та оцет, додайте чорний перець горошком.
Крок 6
Поставте каструлю на середній вогонь і тушкуйте салат під кришкою 30 хвилин, час від часу перемішуючи.
Крок 7
Розкладіть гарячий салат у попередньо стерилізовану літрову банку.
Крок 8
Герметично закрийте банку кришкою, переверніть догори дном і накрийте рушником. Залиште банку до повного охолодження, після чого перенесіть салат на зберігання в темне прохолодне місце.