Салат «Дунайський» – чудовий варіант домашньої заготівлі на зиму. Овочі добре поєднуються між собою, а завдяки нетривалому тушкуванню зелені помідори зберігають приємну хрумкість. Морква та цибуля додають салату солодкуватого смаку й роблять його більш соковитим. Рецепт Shuba.

Інгредієнти

Зелені помідори 700 г Цибуля ріпчаста 350 г Морква 350 г Цукор 75 г Сіль 25 г Оцет 9% 75 мл Соняшникова олія 75 мл Чорний перець горошком 5 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте зелені помідори та розріжте їх на 4–5 частин.

Крок 2 Очистьте цибулю, наріжте її та додайте до помідорів.

Крок 3 Очистьте моркву, натріть на тертці та перекладіть до овочів. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте сіль і цукор, добре перемішайте.

Крок 5 Накрийте каструлю кришкою та залиште овочі на 2 години, щоб вони пустили сік. Влийте соняшникову олію та оцет, додайте чорний перець горошком.

Крок 6 Поставте каструлю на середній вогонь і тушкуйте салат під кришкою 30 хвилин, час від часу перемішуючи.

Крок 7 Розкладіть гарячий салат у попередньо стерилізовану літрову банку.