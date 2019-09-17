«Самопоміч» не визначилась з голосуванням про звільнення заступників голови ЛОР

Фракція "Самопомочі" може не підтримати звільнення заступників голови ЛОР

Фракція «Самопомочі» у Львівській облраді, яка підтримала незадовільну оцінку роботи обох заступників голови Львівської облради, наразі не визначилася щодо підтримки рішень про їх звільнення з посад. Про це 17 вересня у коментарі ZAXID.NET повідомила голова фракції Інна Свистун.

Як зазначила Свистун, остаточна позиція фракції «Самопоміч» щодо проектів рішень про дострокове припинення повноважень заступників голови облради Андрія Білоуса та Володимира Гірняка буде визначена на передсесійному засіданні фракції.

«У нас дуже різні позиції у фракції, стосовно цього голосування також. Будемо шукати спільні рішення, на які всі члени фракції пристануть. На сьогодні цього рішення ще нема», - повідомила голова фракції.

На її думку, цілком можливий варіант, що «Самопоміч» не підтримає звільнення заступників.

«Як на мене, цілком можливий варіант і не підтримати (звільнення заступників, - ред.). Моя позиція як члена фракції – варто було би всіх знімати і робити повне перезавантаження влади. Тому що вони троє працювали разом, разом знімали з посади нашого представника, приймали інші рішення. Вони повинні разом нести політичну відповідальність», - пояснила Свистун.

Голова фракції також повідомила, чи обговорюється ймовірність призначення на посаду заступника голови облради представника «Самопомочі».

«Звичайно, ми обговорювали такий варіант також. Але, по-перше, оскільки не прийнято рішення про підтримку звільнення, то я думаю, такі кроки передчасні. По-друге, коли звільняли представника «Самопомочі» Парасковію Дворянин, у раді була дуже чітко сформована коаліція, яка разом приймала рішення продавати майно, надавати дозволи в екологічній сфері, ділити бюджет на дороги. Станом на сьогодні коаліція повинна якось разом відповідати за усі ці дії, які вчиняла», - зазначила Свистун.

Як повідомлялося, на сесії у вівторок, 10 вересня, Львівська облрада розглянула питання про звіт заступника голови облради, представника «Громадянської позиції» Володимира Гірняка за його відсутності та оцінила його роботу незадовільно. Також депутати заслухали звіт першого заступника, представника «Народного контролю» Андрія Білоуса. Його роботу також визнали незадовільною. Рішення щодо Гірняка підтримали 53 депутати з найбільших фракцій – «БПП Солідарність», «Самопомочі», «Батьківщини», голосів також додали «УКРОП», НРУ та позафракційні. Рішення щодо Білоуса підтримав 51 депутат із згаданих фракцій. «Свобода» не брала участі у голосуванні щодо жодного із заступників.

Зазначимо, фракція «Самопомочі» у Львівській облраді є однією із найбільших і налічує 13 депутатів. Без підтримки цієї фракції рішення про звільнення Гірняка та Білоуса з посад заступників не проходить.

Проекти рішень про дострокове припинення повноважень першого заступника Білоуса та заступника Гірняка зареєстровані в обласній раді і оприлюднені на сайті 12 вересня. Ініціатором проектів рішень вказано «групу депутатів обласної ради». Наразі дата сесії, на якій розглядатимуть звільнення заступників, не відома.

Два роки тому депутати Львівської облради проголосували за дострокове припинення повноважень першої заступниці голови ЛОР, представниці «Самопомочі» Парасковії Дворянин. Таке рішення під час позачергового засідання 5 квітня 2017 року підтримали 53 депутати. Тоді ініціатором звільнення виступив голова обласної ради Олександр Ганущин.