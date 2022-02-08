Протягом трьох днів, із 15 по 17 лютого, СБУ проведе антитерористичні навчання у Мукачівському та Берегівському районах. Навчання будуть максимально наближені до реальних умов, тому громадян просять мати із собою документи та із розумінням поставитися до можливих незручностей.



Як повідомляє прес-служба СБУ Закарпаття, через проведення тактико-спеціальних навчань можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту на Мукачівщині та Берегівщині, використовуватиметься спеціальна техніка та озброєння. «Можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», – зазначається у повідомленні прес-служби СБУ.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій громадян просять звертатися до Управління СБУ в Закарпатській області: - черговий: (0312) 69-15-16; (0312) 61-31-00; - телефон довіри: 097-256-54-30