Служба безпеки України заявила про затримання мешканця Харкова, який збирав інформацію про нову українську зброю для передачі російським спецслужбам.

Чоловіка завербував представник терористичної організації «МДБ ДНР», повідомляє СБУ 31 січня. Куратором операції по збору інформації був кадровий співробітник ФСБ.

Він мав збирати дані про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони. Отриману інформацію він мав передати російським спецслужбам.

Дані про військові розробки зловмисник намагався здобути в одному із інститутів Харкова. СБУ запевнила, що не допустила витоку інформації.

Самого підозрюваного затримали спецпризначені у середмісті Харкова. Йому повідомили про підозру за статтями: державна зрада та створення терористичної групи чи терористичної організації. Наразі він перебуває під вартою