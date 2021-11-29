Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом готування державного перевороту в Україні, наразі ведеться розслідування справи. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії, однак в СБУ не розкривають кількість та особи підозрюваних.

«Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування», – заявили в спецслужбі.

Як зазначили в СБУ, інша інформація про хід розслідування буде повідомлена згодом.

Як інформував ZAXID.NET, 29 листопада президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова.

Ахметов відповів, що інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування його в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею.

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося та ім’я Едуарда Федосова. У цьому списку також фігурував колишній заступник голови ДМСУ та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Він заперечив інформацію про участь у заколоті.