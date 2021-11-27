Едуард Федосов заявив про готовність дати свідчення на поліграфі

Екс-начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Полтавській області Едуард Федосов, якого журналіст американського медіапроекту Buzzfeed News вказав як одного з ймовірних організаторів державного перевороту в Україні, повідомив, що перебуває на пенсії і заперечив свою причетність до якихось протиправних дій.

«Готовий прийти в будь-який правоохоронний орган, якщо це про мене йдеться. Бо йдеться про Федосова Едуарда, який мешкає в Криму, а я перебуваю в Києві. Можливо, хтось використав моє ім’я, може ще щось. Готовий пройти поліграф, якщо це про мене, навіть у присутності журналістів», – сказав Федосов у суботу, 27 листопада, в коментарі «Українській правді».

Напередодні журналіст американського медіапроекту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів державного перевороту в Україні. За його твердженням, спробу державного перевороту, про яку заявив 26 листопада президент Володимир Зеленський, готували «офіцер російської ФСБ та троє зрадників з МВС України, які перебувають у Криму».

Відповідно до джерел Міллера, головним «куратором» є працівник ФСБ, якого звати Василь Васильович Лаптєв. Імена трьох українців: Олексій Васильєв, Василь Грицак (екс-заступник голови Державної міграційної служби) та Едуард Федосов (очільник полтавської міліції з 2011 по 2014 рік).

У розмові з журналістами «Української правди» Федосов зазначив, що з часу звільнення з лав МВС в лютому 2014 року (за власним бажанням) перебуває в Києві, востаннє був у Криму в 2012 році.

Екс-міліціонер розповів, що востаннє спілкувався з Грицаком по телефону у 2018-2019 роках. З іншим екс-працівником структур МВС Олексієм Васильєвим, який, за даними Федосова, перебуває за межами України, спілкувався по телефону кілька днів тому на різні теми. Також екс-голова полтавської міліції уточнив, що олігарха Ріната Ахметова бачив лише по телевізору.

Федосов додав, що зі здивуванням дізнався про нібито причетність до підготовки держперевороту від друзів, які прочитали новину у ЗМІ. Федосов наголосив, що готовий надати правоохоронцям вичерпні пояснення.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 листопада, на прес-марафоні президент Володимир Зеленський публічно заявив, що росіяни спільно з деякими громадянами України намагаються влаштувати державний переворот в країні та скинути чинну владу в незаконний спосіб. За його словами, організатори, буцімто, намагаються втягнути Ріната Ахметова, власника найбільшого бізнесу в Україні, у свої плани зі зміни влади.

Через кілька годин після заяви Зеленського Ахметов сказав, що інформація, оприлюднена президентом, є «суцільною брехнею», а він виступає за демократичну та цілісну Україну з Кримом і Донбасом.