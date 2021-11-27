Президент США Джо Байден заявив, що схвильований через заяву Володимира Зеленського щодо можливості держперевороту в Україні

Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні. Раніше на прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію про те, що до його підготовки намагаються втягнути олігарха Ріната Ахметова.

«Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою», – розповів Байден журналістам у п’ятницю, 26 листопада, передає «Голос Америки».

На питання, чи обговорюватиме він це під час розмови із Зеленським, Байден відповів, що «з великою вирогідністю».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час прес-марафону 26 листопада заявив, що отримав інформацію про підготовку державного перевороту за участю олігарха Ріната Ахметова. Своєю чергою, Ахметов назвав такі твердження брехнею.

Колишній кореспондент радіо «Радіо Свобода» Крістофер Міллер із посиланням на близькі до президента України джерела писав, що змова нібито планувалась офіцером ФСБ та трьома перебіжчиками з МВС України, які базуються в Криму