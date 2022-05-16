На Рівненщині СБУ заблокувала діяльність партії Шарія. Оперативники встановили осіб, які виконували вказівки Анатолія Шарія та через інтернет поширювали проросійську пропаганду. Скількох саме осіб встановили та чи повідомили їм про підозри, в СБУ наразі не уточнюють.

Про припинення діяльності рівненського осередку партії Шарія СБУ повідомила 14 травня. Відомо, шо оперативники встановили осіб, причетних до діяльності цієї партії.

«Співробітниками СБУ встановлено, що вказані особи, виконуючи вказівки Анатолія Шарія, через соціальні мережі та регіональні інтернет-ресурси, проводили спеціальні інформаційні операції на користь РФ», – йдеться у повідомленні. Скільки саме осіб були залучені до цієї діяльності, в СБУ не уточнюють.

Також СБУ заблокувала сторінку рівненського осередку в Facebook. Відомо, що силовики продовжують встановлювати причетних осіб.

Зазначимо, що Анатолія Шарія підозрюють у порушенні двох статей ККУ: ст. 111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань). 5 травня його затримали іспанські правоохоронці за запитом Офісу Генпрокурора та СБУ, втім, згодом відпустили під підписку про невиїзд.

Додамо, що 20 березня РНБО заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Зокрема, тоді також заборонили діяльність партії Шарія.