Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять нові обшуки в підозрюваного в держзраді нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Про обшуки першим повідомив однопартієць політика Ренат Кузьмін в четвер, 24 червня. З його слів, обшукують не лише партійний офіс, кабінети і житло соратників, але й помешкання матері дружини Медведчука Оксани Марченко. Фото правоохоронців також оприлюднив керівник так званого «молодіжного крила ОПЗЖ» Артем Марчевський.

Інформацію про слідчі дії прес-служба СБУ підтвердила для журналістів, зокрема про це пишуть «Громадське», «РБК-Україна» та Liga.net.

«Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального розслідування, в якому оголошено підозри народним депутатам Медведчуку В.В. і Козаку Т.Р.», – повідомили в СБУ.

Деталі щодо обшуків наразі невідомі, однак правоохоронці обіцяють повідомити про них згодом.

Що відомо про справу Віктора Медведчука

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.

Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.

Також голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.