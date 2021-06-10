Київський апеляційний суд постановив стягнути з кума президента Росії Володимира Путіна і народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука близько 300 тис. грн на користь видавництва Vivat у судовому процесі щодо книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», яку ініціював сам нардеп.

«Апеляційний суд вирішив, що колишній адвокат поета і дисидента Василя Стуса має компенсувати близько 300 тисяч гривень видавництву Vivat витрати на судовий процес, ініційований ним самим. Раніше апеляційний суд постановив закрити справу і повернути мені 780 гривень судового збору. Вітя, де гроші?» – написав Кіпіані у Facebook у четвер, 10 червня.

«Стягнути з ОСОБА_1 (Медведчук – ред.) на користь ТОВ “Віват” судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 2305 гривень 20 коп. Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ “Віват” витрати на правничу допомогу та витрати, пов’язані з розглядом справи у суді першої інстанції у розмірі 295 тисяч 772 гривні 17 коп.», – сказано в рішенні суду.

Додаткова постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного суду протягом 30 днів.

Раніше Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги «Справа Василя Стуса» у розмірі близько 140 тис. грн.

Спроба Заборонити книгу «Справа Василя Стуса»: хронологія

У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса» авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані. 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги та видавництво Vivat видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонив розповсюдження накладу до усунення порушення немайнових прав Медведчука, який був адвокатом Стуса за часів СРСР. Рішення ухвалила суддя, пов’язана з «ДНР». У видавництві «Віват» вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.

22 жовтня 2020 року Видавництво Vivat розпочало друк нового накладу книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», оскільки попередній тираж розкупили. Також у жовтні 2020 року стало відомо, що ця книга вийде в аудіоформаті.

19 березня 2021 року Київський апеляційний суд скасував у більшій частині рішення Дарницького районного суду про заборону розповсюдження накладу книги «Справа Василя Стуса» до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката Стуса Віктора Медведчука. Медведчук це рішення у касації не оскаржував.