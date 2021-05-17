Нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук не оскаржив рішення суду в справі про заборону книги «Справа Василя Стуса». Про це повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані в понеділок, 17 травня.

Віктор Медведчук не подав касаційну скаргу на винесене 19 березня рішення Київського апеляційного суду, який скасував заборону книги «Справа Василя Стуса» через згадки в ній нардепа.

Зі слів Кіпіані, попереду ще одне рішення апеляційного суду, винесене в квітні, – про стягнення майже 140 тис. грн з Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони книги.

«Попереду ще рішення суду, яке стосується розміру витрат на правничу допомогу. Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництв», – резюмував він.

Коротко про ситуацію з книгою про Стуса

19 жовтня заборонив розповсюдження тиражу книги журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» без дозволу голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука.

Суд визнав, що деякі фрази у книзі «порушують честь та гідність позивача». Також з Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat стягнули 860 грн на користь Віктора Медведчука.

Згодом виявилося, що рішення ухвалила Марина Заставенко, яку у 2017 році хотіли звільнити за зв'язки з так званою «ДНР».

Після рішення суду українці повністю розкупили перший наклад книги фактично впродовж години після рішення суду. 22 жовтня стало відомо, що видавництвo Vivat розпочало друк нового накладу книги.

Вже 19 березня 2021 року Кіпіані виграв апеляційний суд проти Медведчука в справі про заборону книги «Справа Василя Стуса». В квітні суд також постановив стягнути майже 140 тис. грн з Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat.

В силі залишили лише одну позовну вимогу, яка стосується фрази про припущення, що Медведчук був наданий і підтримуваний органами держбезпеки безпосередньо до процесу Василя Стуса.