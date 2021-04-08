Київський апеляційний суд постановив стягнути майже 140 тис. грн з Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони книги «Справа Василя Стуса». Про це йдеться у повідомленні адвоката В'ячеслава Якубенка у Facebook.

Він нагадав, що раніше суд задовольнив апеляційні скарги Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat, і зняв заборону на поширення книги «Справа Василя Стуса».

«Я тоді написав, що касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло. Учора ситуація змінилася», – зазначив Якубенко.

Але, за його словами, напередодні апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції.

Якубенко припустив, що Медведчук «не поступиться грошима і подаватиме касаційну скаргу».

Коротко про ситуацію з книгою про Стуса

19 жовтня заборонив розповсюдження тиражу книги журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» без дозволу голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука.

Суд визнав, що деякі фрази у книзі «порушують честь та гідність позивача». Також з Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat стягнули 860 грн на користь Віктора Медведчука.

Згодом виявилося, що рішення ухвалила Марина Заставенко, яку у 2017 році хотіли звільнити за зв'язки з так званою «ДНР».

Після рішення суду українці повністю розкупили перший наклад книги фактично впродовж години після рішення суду. 22 жовтня стало відомо, що видавництвo Vivat розпочало друк нового накладу книги.

Вже 19 березня 2021 року Кіпіані виграв апеляційний суд проти Медведчука в справі про заборону книги «Справа Василя Стуса».

В силі залишили лише одну позовну вимогу, яка стосується фрази про припущення, що Медведчук був наданий і підтримуваний органами держбезпеки безпосередньо до процесу Василя Стуса.