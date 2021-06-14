Віктор Медведчук не отримує заробітну плату у Верховній Раді під час перебування під домашнім арештом

Народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – За життя», кум президента Росії Володимира Путіна, Віктор Медведчук не отримує заробітну плату у Верховній Раді України під час перебування під домашнім арештом.

Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на відповідь Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради на запит.

«Збереження заробітної плати за час відсутності народного депутата України, як і будь-якого іншого працівника, у зв‘язку із застосуванням до нього відповідно до частини першої статті 181 Кримінального процесуального кодексу України запобіжного заходу, чинним законодавством не передбачено», — пояснили у комітеті.

Зазначається, що нарахування народному депутату заробітної плати здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу, до якого вносяться дані участі парламентарія «в не менш як 70% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради (у дні проведення пленарних засідань)», обліку присутніх депутатів на засіданнях комітетів ВР. Крім того, до табеля вносяться дані про відрядження депутатів, перебування у відпустці, відсутність у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю, інші поважні причини.

Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.

Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.

Також голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.