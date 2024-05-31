У Кривому Розі співробітники Служби безпеки України затримали російську інформаторку, яка допомагала росіянам захопити Авдіївку. За даними слідчих, проживаючи в місті, зловмисниця фіксувала локації опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ. Про це у п’ятницю, 31 травня, повідомила прес-служба СБУ.

Жінка шпигувала за маршрутами руху та кількістю військових колон, які прямували на підсилення бойових позицій Сил оборони в Авдіївці. Отримані розвіддані зловмисниця месенджером передавала своїй сестрі – медику окупаційного угруповання РФ, що брало участь у безперервних штурмах міста. Родичка фігурантки передавала отриману інформацію ворожій розвідці.

«Рашисти використовували цю інформацію для планування бойових операцій із захоплення Авдіївки, з використанням штурмових груп, важкої артилерії та бомбардувальної авіації», – повідомили у прес-службі СБУ.

Зі слів слідчих, коли у місті почалися активні бої, ворожа інформаторка виїхала до Кривого Рогу, де сподівалась перечекати під виглядом переселенки. Жінка винаймала квартиру в місті за соціальні виплати для переселенців. Співробітники СБУ встановили її місце перебування й затримали.

Під час обшуку в орендованій квартирі інформаторки співробітники СБУ виявили телефон з доказами. Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ). Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.