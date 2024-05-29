Затриманому загрожує довічне ув'язнення

На Одещині співробітники СБУ затримали громадянина Молдови, який підпалив стратегічні енергооб’єкти на Одещині. За даними слідчих, чоловік працював на російську спецслужбу. Про це у середу, 29 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, у середині квітня 2024 року громадянин Молдови вилив п’ять каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі.

«Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів регіону. У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що диверсію організував кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. Його завербували співробітники ФСБ навесні 2024 року та наказали вчинити серію підпалів на Одещині. Для цього кримінальник залучив громадянина Молдови, який мав посвідку на проживання в Україні.

За даними Офісу генпрокурора, за підпал електропідстанцій молдованин розраховував отримати дві тис. доларів та виїхати з України, але його затримали правоохоронці на місцевій автотрасі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у вчинені диверсії під час дії воєнного стану (за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також слідчі планують повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук.