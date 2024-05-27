Чоловік також пропагував захоплення влади та зміни меж території України

Служба безпеки України викрила агентурну групу ФСБ РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині. Зокрема місцеві мешканці зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні, повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 27 травня.

За даними слідства, очолював агентурну групу одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один з активістів одеського «Антимайдану». Чоловік перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До протиправної діяльності він залучив свого близького родича.

«За завданням ФСБ фігуранти мали фотографувати й надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини. Рашисти планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Фрагменти вилученого СБУ спілкування між шпигунами та російськими спецслужбами

Також відомо, що ФСБ залучила своїх агентів до інформаційно-підривної діяльності проти України.

За даними слідства, ватажок агентурної групи особисто адміністрував групу прихильників так званої «Новоросії» в одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР».

«Також фігурант створював та поширював у мережі Інтернет матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, він робив це через ресурс novorus.info - так зване “центральне информагентство новороссии”», – зазначають в СБУ.

Під час обшуків удома в зловмисників виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Очільнику мережі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації). Його родичу оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

До слова, у понеділок, 27 травня, СБУ повідомила про викриття агента російського ГРУ, який готував захоплення Красногорівки.