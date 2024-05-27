Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України викрила та затримала агента Головного управління генерального штабу ЗС Росії (ГУР), який допомагав окупантам збирати інформації, необхідну для штурму донецької Красногорівки. Зрадником виявився місцевий різноробочий, якого завербували росіяни, повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 27 травня.

Завданням агента було фіксування координат ЗСУ – зокрема, бойових позицій артилерії, а також підрозділів БпЛА. Саме ці підрозділи тримають під вогневим контролем російські групи, які намагаються штурмувати Красногорівку.

«Розвіддані потрібні були рашистам для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення міста та подальшого просування на Курахівському напрямку. Щоб виявити пункти базування Сил оборони, російська спецслужба залучила свого агента – місцевого різноробочого», – повідомили у прес-службі СБУ.

Чоловік обходив територію Красногорівської громади під виглядом виконання підсобних робіт. Зрадник приховано фіксував координати українських військовослужбовців та передавав їх окупантам. Передачу розвідданих чоловік робив через анонімний чат у месенджері.

За даними СБУ, зрадник перебував на прямому контакті з одним із кадрових співробітників ГУР, який дистанційно завербував місцевого мешканця через прокремлівські тези, які той озвучував своїм знайомим. Особу російського спецпризначенця вже ідентифікували.

Правоохоронці своєчасно викрили зрадника та затримали його. Крім того, СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських захисників. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного часу). Йому загрожує довічне позбавлення волі – наразі інформатора тримають під вартою.

Зазначимо, Красногорівка – прифронтове місто у Донецькій області, яке не вдалося окупувати росіянам у 2014 році. За даними DeepStateMap на 27 травня, окупанти здійснюють спроби штурму Красногорівки – за даними аналітиків, місто могли частково зайняти росіяни.