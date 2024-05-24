Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення

На Донеччині співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського шпигуна. За даними слідчих, чоловік допомагав росіянам планувати ракетні удари по позиціях Сил оборони. Про це у п’ятницю, 24 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, житель Донеччини співпрацював з російською розвідкою через свого знайомого у РФ. За завданням окупантів, затриманий намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які обороняють Україну на Покровському та Краматорському напрямках. Для передачі інформації росіянам він використовував анонімний чат в одній із соцмереж.

Отриману розвідувальну інформацію росіяни планували використати для ракетних ударів по позиціях ЗСУ.

«Втім, Служба безпеки завчасно отримала інформацію про плани окупантів, викрила і поетапно документувала розвідувальну активність фігуранта. Завдяки цьому було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ», – йдеться у повідомленні.

Російського шпигуна затримали у його помешканні. Під час обшуків у нього виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.