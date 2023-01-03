Завантаження зерновоза у одеському порту

Служба безпеки (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему із розкрадання грошей на експорті українського зерна. Мова йде про експорт більше мільйона тонн зерна без сплати податків, підозрюють керівництво Одеської митниці і одного з керівників Держмитслужби.

Про виявлення корупційної схеми, пов’язаної з експортом українського зерна, СБУ повідомила у вівторок, 3 січня.

«До організації оборудки причетні більше 10 високопосадовців. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. Вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні мільйонів гривень», – сказано, зокрема, у повідомленні СБУ.

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