Багато хто вважає, що коти не піддаються дресируванню, але це міф. Вони добре запам’ятовують команди, якщо використовувати правильний підхід. Cats Protection розповідає, як навчити свого пухнастого друга команді «лежати».

Посадіть кота в сидяче положення прямо перед собою.

Покладіть перед котом ласощі між кінчиками вказівного і великого пальців долонею догори.

Встаньте перед котиком, тримаючи ласощі на відстані 1-2 см від його носа (деякі коти воліють, щоб ви сиділи або стояли на колінах, щоб не нахилятися над ними).

Повільно опустіть ласощі на землю перед котиком. Кішка повинна простежити за ним поглядом і опустити очі.

Як тільки ласощі опиняться над землею, почніть повільно пересувати їх до себе/від себе. Якщо кіт стежить за ласощами поглядом, він повинен природно опустити передні лапи, поки не ляже. Йому може знадобитися кілька секунд, щоб зрозуміти це, тому потримайте ласощі в цьому положенні, якщо він не ляже одразу.

Як тільки кіт ляже, скажіть «так» і дайте йому ласощі. Якщо ваш кіт добре слідкує за ласощами, киньте шматочок на невелику відстань від нього, щоб він поворухнувся і, природно, повернувся на своє місце, готовий почати все спочатку. Якщо не вийшло, не хвилюйтесь та погодуйте кота з рук, а потім посуньтеся самі, щоб він встав, і ви могли почати процес заново.

Якщо ваш кіт відчуває себе комфортно в цьому процесі, повторіть ці кроки кілька разів, щоб він зрозумів, що лежачи він отримає ласощі.

Після того, як ваш кіт освоїв цей процес, ви можете почати зменшувати залежність від ласощів. Засуньте руку в пакетик з ласощами, але не виймайте їх звідти. Продовжуйте підносити руку до кота так само як ви це робили раніше, і повторюйте дії. Якщо кіт лягає, скажіть «так», а потім дайте йому ласощі – ви завжди повинні якось заохочувати його.

Коли ця техніка буде працювати надійно, ви можете подавати руку, не вдаючи, що брали ласощі. Але не забувайте відповідати «так», коли ваш улюбленець виконає дію.

Тепер ви можете почати зменшувати рух руки до простого помаху зап'ястя. Робіть це поступово, збільшуючи відстань між рукою та підлогою з кожним повторенням дій. Зрештою, ви зможете просто тримати руку перед собою, а потім опускати її на підлогу, і ваш кіт розпізнає це як сигнал лягти.

Далі ви можете почати тренувати кота лягати у відповідь на словесний сигнал, а також на візуальний. Повторіть процес, як і раніше, але за секунду до того, як ви подасте звичайний сигнал рукою, скажіть вибране вами слово-підказку. Це може бути будь-яке слово, яке вам подобається, оскільки ваш кіт реагуватиме лише на звук, а не на значення. Однак не використовуйте слово, яке ви раніше використовували, щоб змусити кота щось зробити, оскільки у нього вже буде асоціація з цим словом. Повторивши цей процес кілька разів, ваш кіт почне лягати після вашої команди.