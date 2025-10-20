Щоб отримати справді рясний урожай, підготовку варто почати заздалегідь

Щоб ріпчаста цибуля тішила великим і здоровим урожаєм, важливо подбати про правильну підготовку ще до моменту посадки. Досвідчені городники знають один маленький секрет: варто додати до лунки простий інгредієнт, який стимулює ріст і захищає від хвороб. Про що йдеться, пише ТСН.

Навіщо потрібна зола під час висаджування

Деревна зола – це джерело цінних елементів, зокрема калію, магнію, кальцію та фосфору. Вона не тільки живить рослину, а й покращує ґрунт, знижуючи його кислотність. Особливо корисна зола для цибулі, вона зміцнює кореневу систему, покращує стійкість до грибкових інфекцій і загалом стимулює зростання більших, соковитіших головок.

Як правильно удобрити грядку для цибулі

Щоб отримати справді рясний урожай, підготовку варто почати заздалегідь. За 10 днів до висаджування удобріть ґрунт перегноєм, додайте по 20 грамів фосфорних і 10 грамів калійних добрив на кожен квадратний метр. Цей етап допоможе землі «встоятися», а поживні речовини рівномірно розподіляться.

Що класти безпосередньо в лунку

Перед тим як садити цибулю, у кожну лунку додайте близько 5-6 грамів деревної золи, трохи суперфосфату (3-4 грами), а також компост або дрібний перегній по 10-15 грамів. Якщо на ділянці буває цибулева муха, допоможе кухонна сіль, достатньо 3-4 грамів у кожен рядок.

Обробка сіянки перед посадкою

Перед садінням цибулю потрібно ретельно підготувати: просушити на сонці, обдати гарячою водою, потім знову висушити. Для знезараження можна додати в лунки розчин марганцівки. Сам посівний матеріал спочатку замочують у сольовому розчині (1 столова ложка солі на літр води) на три години, потім у слабкому розчині марганцівки ще на дві години, після чого промивають у чистій воді.