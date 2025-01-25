Піта Гегсета частина сенаторів звинуватили в низці зловживань

У п’ятницю, 24 січня, Сенат США затвердив колишнього ведучого Fox News і ветерана Іракської війни Піта Гегсета на посаду міністра оборони. Про це повідомила газета The Washington Post.

Зазначається, що кандидатуру Гегсета підтримали 50 сенаторів, ще 50 – виступили проти. Під час голосування за нового очільника Пентагону троє сенаторів-республіканців – Лайза Мурковскі, С’юзан Коллінз і Мітч Макконнелл – виступили проти Гегсета на тлі звинувачень кандидата в алкоголізмі, сексуальному насильстві й фінансових зловживаннях. Своєю чергою, Піт Гегсет заперечив будь-які звинувачення.

Вирішальним під час голосування за міністра оборони США став голос віцепрезидента США Ді Венса, який підтримав 44-річного колишнього нацгвардійця Гегсета.

Як зауважує WP, Піт Гегсет дав обіцянку реалізувати амбітний і підривний план Дональда Трампа. У перший тиждень свого перебування на посаді президент США Дональд Трамп та його команда встигли відправити тисячі військових до кордону Мексикою, аби перешкоджати нелегальній міграції. Також керівництво держави звільнило главу Берегової охорони США адмірала Лінду Фейган – першу жінку, яка очолила американське військове відомство.

До слова, Піт Гегсет неодноразово висловлювався щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У перші тижні війни він називав Владіміра Путіна військовим злочинцем, який хоче відновити СРСР і закликав прискорити надання допомоги Україні. Попри це, він заявляв, що не хоче, аби «американське втручання проникало вглиб Європи й змушувало Путіна відчувати, що йому наступають на п'яти».