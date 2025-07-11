Всередині липня ще можна посадити 7 городніх культур

Хоч липень і вважається екватором літа, це зовсім не означає, що город уже зробив свою справу. Навпаки – середина літа ідеально підходить для повторного посіву деяких овочів і зелені, особливо на звільнених після ранніх культур грядках. Які рослини ще можна посіяти й отримати врожай до осені пише УНІАН.

Сприятливими днями для робіт на городі у липні будуть 11, 14, 15, 18, 19, 29-31 липня.

Салатні культури: латук, рукола, крес-салат

Ці культури швидко проростають і дають зелень вже через кілька тижнів після посіву. Їх можна сіяти аж до серпня, особливо якщо використовувати сорти, стійкі до спеки. Не забувайте про рясний полив, інакше смак листя стане гіркуватим. Для постійного врожаю городники радять висівати зелень кожні 10-14 днів.

Кріп

Цю ароматну зелень можна сіяти хвилями від весни й до початку осені. Для швидких сходів варто попередньо замочити насіння в теплій воді на кілька днів. Найкраще кріп росте на пухкому, сонячному місці.

Шпинат

Шпинат добре почувається навіть у спеку, особливо якщо обрати сорти, які не переходять у цвіт. Його можна сіяти у міжряддях, він не заважає іншим культурам і швидко дає врожай. У липні шпинат краще вирощувати для молодого листя, яке можна зривати вже за 3–4 тижні.

Ріпа

Посів ріпи в липні – це чудова ідея для осіннього збору. Обирайте ранньостиглі або середньостиглі сорти, вони встигають дозріти до перших заморозків. Урожай з липневого посіву добре зберігається і підходить для зимових заготовок.

Буряк

Цей овоч можна висівати навіть у середині літа, особливо якщо ви хочете отримати молодий буряк на осінь. Щоб пришвидшити розвиток, багато городників вирощують його через розсаду. Буряк, посіяний у липні, часто дає солодші плоди.

Квасоля

Повторний посів квасолі в липні дає добрі результати, якщо ви орієнтуєтесь на вирощування стручків, а не зерна. Це не тільки смачно, а й корисно для ґрунту, адже квасоля збагачує землю азотом.

Капуста

У липні ще можна посадити ранні сорти білокачанної капусти, а також броколі та пекінську. Особливо популярна пекінка, вона має короткий період вегетації (приблизно 50–60 днів). Важливо врахувати, що вона дуже чутлива до довжини світлового дня: найкраще її висівати після 15 липня, коли день починає скорочуватись. Інакше замість формування качанів рослина піде в цвіт.