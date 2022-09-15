Сейм Польщі в середу, 14 вересня, схвалив резолюцію, у якій закликав Німеччину сплатити репарації за завдані країні збитки внаслідок агресії нацистської Німеччини. Щоправда, у резолюції слово «репарації» замінили на «компенсації». В документі також зазначається, що аналогічний крок планується і щодо Росії як правонаступниці СРСР, повідомила польська агенція PAP.

«Польща ніколи не відмовлялася від претензій до Німеччини; Сейм Республіки Польської закликає уряд Німеччини визнати політичну, історичну та фінансову відповідальність за усі наслідки від розв’язання Другої світової війни», – йдеться у тексті.

Проекти резолюцій внесли правляча партія «Право і Справедливість», «Громадянська платформа» та «Польська селянська партія». На засіданні комітету взяли за основу проект партії влади, який доповнили поправками. Однією з них слово «репарації» замінили на «компенсації».

У тексті згадують усі злочини нацистської Німеччини проти Польщі та наголошують, що країна так і не отримала належної компенсації й ніколи не відмовлялася від неї.

«Заяви про те, що вимоги до Німеччини були зняті у правовий спосіб чи обмежені у часі, не мають підстав ані моральних, ані юридичних», – йдеться у резолюції.

Крім того, депутати зауважили, що Польща досі не отримала належних компенсацій за збитки внаслідок вторгнення СРСР. «Ці втрати вимагають ідентифікації і презентації відповідних оцінок, що буде основою для відповідних дій щодо Російської Федерації», – зазначають у тексті резолюції.

Нагадаємо, правляча партія «Право і Справедливість» знову порушила питання про репарації від Німеччини за Другу світову в чергову річницю нападу гітлерівської Німеччини на Польщу. Польська влада вимагає від Німеччини виплати репарацій на 1,5 трлн доларів і стверджує, що угода про відмову від репарацій 1953 року є недійсною, оскільки була укладена під тиском СРСР. Німеччина вимоги Польщі відкидає й апелює до того, що Польща кілька разів підтверджувала відмову від будь-яких подальших репарацій.