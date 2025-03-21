Сфінкси досить товариські, пустотливі та полюбляють знаходитись в компанії людей та в центрі уваги

Сфінкси – це порода котів, яка відома своєю унікальною зовнішністю та доброзичливим характером. Відсутність шерсті, великі очі та зморшкувата шкіра роблять їх по-справжньому особливими. Purina розповідає про особливості цієї породи.

Характер та поведінка

Сфінкси досить товариські, пустотливі та полюбляють знаходитись в компанії людей та в центрі уваги.

Ці кішки завжди зустрічають своїх господарів біля дверей і відразу починають «балакати». Вони надзвичайно розумні, грайливі та люблять обійми.

Окрім цього, їм подобається спати разом з хазяїном під ковдрою. Температура їхнього тіла на градус чи два вища за звичайну для котів температуру. Вони не мають належного захисту від негоди, тому не слід залишати їх на холоді. Через це сфінкси не люблять сидіти на холодній підлозі. Якщо ваш улюбленець виходитиме на подвір’я в сонячну погоду, його бліду шкіру потрібно захищати від сонця.

Походження

Сфінкс – це перша порода, яку розводили спеціально через відсутність хутра. Програма розведення почалась у 1966 році в Онтаріо, коли в домашньої кішки народилося безшерсте кошеня чоловічої статі. Проте більшість сфінксів, що існують сьогодні, походять від безшерстих кошенят, знайдених у Торонто в 1978 році.

Догляд за сфінксами

Через відсутність шерсті сфінкси потребують особливого догляду. Господарям слід ретельно доглядати за шкірою свого улюбленця, щоб вона залишалася чистою та еластичною. Їх шкіра потребує купання та обтирання губкою щотижня, щоб усунути сальні видалення. Також ці виділення потрібно регулярно вичищати з зовнішнього вуха, щоб запобігти вушній інфекції.

Сфінкси схильні до проблем зі шкірою, зокрема – висипань та грибкових захворювань.