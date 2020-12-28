Шахраї в Україні почали надсилати фейкові повідомлення про штрафи споживачам газу без лічильників. Наразі відомо, що нова шахрайська схема працює в Києві. При цьому закон про обов’язковість газових лічильників набуде чинності з 1 січня 2021 року, однак і після цієї дати штрафи на таких споживачів не накладатимуть.

Як пише «Обозреватель», шахрайську схему з нібито штрафами для споживачів газу без лічильників виявили в одному з ОСББ Києва. Шахраї залишали у дверях жителів записки нібито від імені виконавчої служби з проханням передзвонити. Люди, які повірили шахраям, переказали їм по три-чотири тис. грн «штрафу».

Однак, відповідно до закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», споживач не зобов'язаний встановлювати лічильник газу за свої гроші. Приладом обліку його повинен забезпечити постачальник. За відсутність лічильника не штрафують. Санкції передбачені лише в тому разі, якщо споживач офіційно відмовив постачальнику в установленні лічильника, повідомили журналістам у «Київгазі».

«Якщо побутовий споживач не забезпечений лічильником газу (індивідуальним або загальнобудинковим) і відмовляється від його встановлення за рахунок АТ “Київгаз” (або іншого газопостачальника, від якого споживач отримує газ), фактичний обсяг спожитого (розподіленого) природного газу щодо побутового споживача за відповідний календарний місяць визначається за граничними обсягами споживання природного газу населенням», – пояснили у компанії.

З 1 січня ці граничні обсяги зростуть. Якщо зараз для квартир, у яких є тільки газова плита, норма – 3,28 куб м на людину, то з наступного місяця вони виростуть до 9,8 куб. м. Саме підвищення норм, а не штраф, і буде санкцією проти тих, хто не встановив лічильник.

Нагадаємо, відповідно до закону, тим українцям, у кого немає газового лічильника, з 1 січня повинні взагалі від'єднувати газ. Але оскільки приладів обліку немає приблизно в 7 млн споживачів – терміни вирішили перенести.