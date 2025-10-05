Команда Віталія Пономарьова намагатиметься змінити сумну статистику зустрічей з донеччанами

У неділю, 5 жовтня, «Шахтар» в межах 8-го туру чемпіонату України прийматиме ЛНЗ. Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Арена Львів» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром матчу буде Дмитро Панчишин, а за VAR відповідатиме Віталій Романов.

Донеччани на тижні вперше у своїй історії грали в Лізі конференцій. У дебютному матчі підопічні Арди Турана у Шотландії дотисли «Абердін» з рахунком 3:2. Ще раніше «гірники» у чемпіонаті України розтрощили «Рух» (4:0) і, скориставшись осічкою «Динамо», очолили турнірну таблицю УПЛ. Своєю чергою ЛНЗ ніяк не може стабілізувати свої результати – три перемоги, дві нічиї та дві поразки залишають команду з 11 очками на сьомій сходинці.

Команди у своїй історії на офіційному рівні зустрічались чотири рази й кожного разу поєдинки завершувались розгромними перемогами «гірників» (3:0, 3:0, 4:1, 5:1).

FAVBET беззаперечним фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу «гірників» дають жалюгідні 1,31, тоді як успіх ЛНЗ оцінюють у 10,00. Нічия котирується в 5,20. Фахівці не очікують від команд великої кількості забитих голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 1,92, тоді як «тотал менше 2,5» – 1,88. У донеччан чекають голів від Кауана Еліаса та Педрінью (обидва – 2,00), а в черкасців найбільше шансів відзначитись мають Марк Ассінор (4,00) та Мухаррем Яшарі (5,50).

Де дивитися матч 8-го туру УПЛ між «Шахтарем» та ЛНЗ

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.