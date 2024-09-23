Донеччани мають хороший шанс піднятися у топ-4 чемпіонату України

У понеділок, 23 вересня, донецький «Шахтар» в 7-му турі української Прем’єр-ліги прийматиме київську «Оболонь». Поєдинок відбудеться у Львові на «Арені Львів» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром матчу буде Роман Блавацький.

«Шахтар» після 6-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці, набравши 9 очок (від «Динамо» донеччани відстають на 7 пунктів, але мають гру в запасі). На тижні команда Маріно Пушіча дебютувала в оновленій Лізі чемпіонів, в Італії розписавши безгольову нічию з «Болоньєю» (Георгій Судаков мав шанс забити на старті зустрічі, але не зумів реалізувати пенальті).

Куди гірші справи в «Оболоні». Команда жахливо розпочала сезон, що призвело до зміни тренера (Валерія Іващенка на посаді наставника замінив Сергій Шищенко). Наразі у доробку команди лише дві нічиїх при чотирьох поразках і остання сходинка в УПЛ.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На перемогу донеччан дають жалюгідні 1,18, тоді як успіх киян оцінюють у фантастичні 20,00. Нічия котирується у 7,40. Фахівці чекають надрезультативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,52, тоді як тотал менше 2,5 – 2,60.

Найбільше шансів забити у «Шахтаря» мають одразу декілька гравців, серед яких Лассіна Траоре (1,70) та Олександр Зубков (2,05). В «Оболоні» вірять у бомбардирський талант Сергія Суханова (4,50) та Костянтина Бичека (5,50)

Де дивитися матч 7-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Оболонню»

Матч «Шахтар» – «Оболонь» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.