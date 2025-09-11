«Гірники» гратимуть без двох своїх лідерів, які покинули команду у трансферне вікно

У суботу, 13 вересня, «Шахтар» в межах 5-го туру чемпіонату України на виїзді зіграє з харківським «Металістом 1925». Поєдинок відбудеться на Центральному міському стадіоні Житомира та розпочнеться о 18:00.

Після 4-х турів донеччани з 10 очками йдуть на другій сходинці, дихаючи у спину «Динамо». Підопічні Арди Турана спіткнулись лише одного разу, у 2-му турі втративши перемогу над «Карпатами» у доданий час (3:3). «Гірники» змушені будуть перебудовуватись, шукаючи нових лідерів в атаці: Георгій Судаков на правах оренди перейшов у португальську «Бенфіку», а Кевін став найдорожчим придбанням англійського «Фулхема».

Своєю чергою «Металіст 1925» розпочав не найкращим чином. Після нічиєї з «Оболонню» (0:0) команда Младена Бартуловіча поступилась «Кривбасу» (0:2), однак потім зібралась і перемогла спочатку «Олександрію» (4:1), а потім і «Рух» (2:0). Як наслідок, до дуелі з «гірниками» «жовто-сині» підходять з сімома очками й сьомим місцем у турнірній таблиці УПЛ.

У своїй історії «Шахтар» та «Металіст 1925» перетинались на офіційному рівні 5 разів. Чотири рази перемагали донеччани (з загальною різницею голів 13:1) і одного разу була зафіксована нічия (0:0).

FAVBET фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу «гірників» дають 1,42, тоді як успіх харків’ян оцінюють у 7,40. Нічия котирується в 4,70. Фахівці очікують від команд великої кількості забитих голів: тотал 2,0 більше становить 1,30, тоді як тотал менше 2,0 – 3,30.

Де дивитися матч 5-го туру УПЛ між «Металістом 1925» та «Шахтарем»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.