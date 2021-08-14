Львівські шахтарі влаштовували акції протесту, вимагаючи погасити їм кількамісячні борги із зарплати

Шахтарям державного підприємства «Львіввугілля» обіцяють виплатити заборговану зарплату за квітень-червень цього року. Вже з понеділка, 16 cерпня, в область мають надійти понад 200 млн грн на ці потреби.

«10 серпня Міністерство енергетики України звернулося з листом до Міністерства фінансів України, щоб спрямувати у серпні 653 млн грн на виплату зарплат шахтарям. Найбільше грошей, а саме – понад третину цієї суми, Міненерго скеровує для нашої області. За ці кошти має бути покрито заборгованість за квітень-червень 2021 року для ДП «Львіввугілля»», – повідомив у суботу, 14 серпня, голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook.

За даними голови ЛОДА, виплачувати заборговані гроші шахтарям розпочнуть вже з початку наступного тижня.

Нагадаємо, на початку серпня понад 100 шахтарів «Львіввугілля» пікетували Львівську ОДА, вимагаючи виплати близько 280 млн грн заборгованої зарплати.