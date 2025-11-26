У таких шампунях справді присутні компоненти, які використовують і в агрохімії

У народній практиці часом трапляються дуже несподівані поради щодо боротьби зі шкідниками. Ідея використати шампунь від бліх для догляду за рослинами активно шириться мережею, адже дачники завжди шукають прості рішення. Однак експерти застерігають: цей спосіб не лише неефективний, а й може бути небезпечним. Детальніше про це пише Prostoway.

Чому схожість у назві не працює

Деякі городники припускають, що шампунь від бліх для котів та собак здатен подіяти на хрестоцвіту блішку. Насправді спільною є лише назва, механізм дії препаратів геть різний, і шампунь для тварин не впливає на садових шкідників.

Небезпека у складі

У таких шампунях справді присутні компоненти, які використовують і в агрохімії. Але є нюанс: більшість цих речовин мають суворі обмеження щодо рослин, на яких їх можна застосовувати, а також норм і частоти внесення. Порушення цих правил може нашкодити не лише культурі, а й людині.

Позиція фахівців

Експерти однозначні – використовувати шампуні від бліх для обробки рослин не варто. Така альтернатива може виявитися токсичною й не дасть очікуваного результату. Для захисту саду та городу є спеціальні засоби, розроблені саме для рослин, і лише вони забезпечують безпечну та ефективну дію.