Сенсація цьогорічного Євро – збірна Грузії

У неділю, 30 червня, чемпіонат Європи продовжиться черговими матчами за вихід у чвертьфінал. Поєдинки знову пройдуть у двох часових слотах – о 19:00 та 22:00.

Першими на поле домашньої арени ФК «Шальке» у Гельзенкірхені вийдуть збірні Англії та Словаччини. Підопічні Гарета Саутгейта підійшли до протистояння у статусі переможця групи С, здолавши на шляху до 1/8 фіналу Сербію (1:0) і розписавши нічиї зі Словенією (1:1) та Данією (0:0). Натомість словаки у групі Е сенсаційно здолали бельгійців (1:0), поступились українцям (1:2) та розійшлись миром з румунами (0:0). У результаті команда Франческа Кальцони посіла у турнірній таблиці третю сходинку і вийшла у плей-оф.

Надійний букмекер FAVBET беззаперечним фаворитом матчу вважає Англію. На її перемогу дають коефіцієнт 1,46. Успіх Словаччини оцінюють у 8,8, а нічию – у 4,3. У матчі не чекають багато голів – стандартний тотал більше 2,5 становить 2,22 бала, тоді як аналогічний тотал менше 2,5 – лише 1,72.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Традиційно чекають голів від форварда ФК «Баварія» Харрі Кейна (2,0) та нападника ФК «Астон Вілла» Оллі Воткінса (2,5). У словаків найбільші шанси забити мають бомбардир ФК «Боавішта» Роберт Боженік та представник ФК «Спарта» Лукаш Гараслін (обидва по 7,0).

У другому матчі дня Іспанія прийматиме Грузію. Головний фаворит на золото Євро проскочив групу з максимальним результатом, легко здолавши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). Натомість дебютант чемпіонатів Європи на старті програв Туреччині (1:3), розписав мирову з Чехією (1:1) і видав сенсацію з Португалією (2:0). Тепер грузини мають шанс на ще одне диво.

Однак фахівці FAVBET геть не вірять у команду Віллі Саньйоля, оцінюючи її перемогу у шалені 15,0. На іспанців дають жалюгідні 1,23, а на нічию – 6,7. Експерти очікують на справжній голепад – тотал більше 2,5 становить 1,65 бала, тоді як аналогічний тотал менше 2,5 – 2,29.

Головними голеадорами команд експерти називають Альваро Морату (1,7) у іспанців та Хвічу Кварацхелію (5,5) у грузинів.

Розклад матчів 30 червня:

19:00. Англія – Словаччина

22:00. Іспанія – Грузія

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Англією та Словаччиною буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).