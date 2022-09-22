Російські загарбники в четвер, 22 вересня, влаштували вибух на Центральному ринку в Мелітополі Запорізької області, ліквідувавши таким чином шістьох своїх військових.

«Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух. Інформацію щодо мирних громадян уточнюємо», – написав мер Мелітополя Іван Федоров і уточнив, що внаслідок вибуху ліквідовано шестеро російських військових.

Федоров звернув увагу, що окупанти вчинили провокацію напередодні псевдореферендуму, який має початися 23 вересня. Цим «референдумом» окупанти намагаються приєднати регіон до Росії. Мер Мелітополя вважає, що окупанти влаштували теракт у людному місці, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.

«Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється», – констатував він.

Нагадаємо, псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройдуть з 23 до 27 вересня включно. Водночас голосування проходитиме також на території Росії.

Росія вважає, що, приєднавши ці території до себе, зможе реагувати на дії української армії, як на удари по своїй території.

Водночас низка країн світу вже заявили про нікчемність такого «референдуму», а Україна продовжить звільняти свої землі від російської навали, як робила це дотепер.