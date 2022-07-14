Мешканці Золочева протестували проти будівництва церкви УПЦ МП

У Золочівському районі на Львівщині заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату та Української правовірної греко-католицької церкви («секти Догнала»). Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії районної ради 8 липня. Раніше такі рішення прийняли Львівська районна рада та Львівська міська рада.

Також депутати звернулися до Верховної Ради про прийняття аналогічної заборони УПЦ МП на державному рівні. Голова Золочівської райради Орест Кавецький у своєму відеозверненні 11 липня подякував депутатам за прийняте рішення та пообіцяв вжити всіх заходів для його практичної реалізації на території району.

Раніше 8 червня Львівська райрада заборонила діяльність УПЦ МП у Львівському районі. Парафіям цієї церкви дали два тижні, щоб перейти у підпорядкування ПЦУ.

30 червня діяльність УПЦ МП та «секти Догнала» заборонила Львівська міська рада. Натомість у Львівській ОДА вважають, що втілити в життя рішення органів місцевого самоврядування щодо заборони УПЦ МП неможливо – така заборона має бути прийнята Верховною Радою на законодавчому рівні.