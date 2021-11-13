Через пандемію коронавірусу вірус грипу дещо відійшов на задній план, однак нікуди не зник. Щеплення від грипу в Україні – не обов’язкове, але рекомендоване. Щороку ВООЗ дає рекомендації виробникам вакцин щодо штамів, які циркулюватимуть у цьому епідсезоні й кожна країна закупляє відповідні вакцини.

За даними Центру громадського здоров’я, цього року Україна отримала більше мільйона доз вакцин від грипу від трьох виробників. Цього епідсезону в Україні очікується циркуляція трьох штамів вірусу, щепитися від яких можна у сімейного лікаря. Разом із експертами МОЗ та епідеміологинею Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Оксаною Пушкарьовою ZAXID.NET розвінчує міфи про вакцинацію від грипу та відповідає на найпоширеніші питання.

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Вакцина від Covid допомагає й при грипі. Це міф. Його спростував голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій. За його словами, вакцина від Covid-19 зовсім не захищає від грипу й, згідно з дослідженнями, ризик смертності під час одночасного інфікування коронавірусом та грипом зростає у два рази.

Щеплення від ковіду та від грипу поєднувати не можна. Це також міф. Міністерство охорони здоров’я вирішило прибрати допустимий інтервал, 14 днів до та 14 днів після, між двома вакцинаціями й, за рекомендаціями НТГЕІ, з 1 жовтня в Україні дозволили вводити вакцини проти інших інфекційних хвороб у один день із вакциною проти коронавірусу. Однак укол необхідно робити у різні руки.

Взимку вакцинуватись уже пізно. І це також міф. Оксана Пушкарьова каже, що дійсно, найкраще щепитися від грипу на початку епідсезону – восени. Однак є ризик, що ви захворієте на грип не восени, а у лютому або березні, наприклад, тому вакцинуватися можна і треба впродовж всього епідсезону.

«Вакцинація в будь-який період не обтяжить перебіг захворювання, лише навпаки», – розповідає Оксана Пушкарьова.

Після щеплення все одно можна захворіти на грип. Так, це правда, однак медики все одно рекомендують робити щеплення. За словами Оксани Пушкарьової, вакцинація допоможе перенести хворобу легше й убезпечитись від можливих наслідків, які проявляються за кілька тижнів.

«Найімовірніше, ви зможете захворіти одразу після щеплення, коли ваш організм ще не виробив антитіла. Однак грип може призвести до ускладнень, такі як хвороби нирок чи серця, які проявляються вже після перенесеної хвороби. Вакцинація ж значно знизить ризик виникнення таких ускладнень», – пояснює епідеміологиня.

Вірусом грипу можна заразитися після щеплення. Це неправда, хоча цей міф використовують противники будь-якої вакцинації. Як пояснюють у МОЗ, насправді для щеплення від грипу використовують вакцини, що містять інактивований штам вірусу грипу, який не може передавати інфекцію.

Після щеплення, зазвичай, може підвищитись температура чи виникнути біль у м’язах, але ці симптоми є нормальною реакцією організму на вакцину і минають за кілька днів. Імунітет до вірусу грипу виробляється впродовж 14 днів. Якщо впродовж цього часу людина захворіла, це не може бути пов’язано зі щепленням.

Якщо людина нещодавно хворіла на грип, то їй уже не потрібно вакцинуватися. Навпаки, потрібно, адже людина могла хворіти на один штам грипу, а, зазвичай, у одному епідсезоні їх є декілька. Крім цього, якщо людина не робила тест на вірус грипу, вона не може знати напевне, що це був саме грип, а не простуда чи Covid-19. Обидві хвороби мають схожі симптоми.

Зазначимо, що аби вакцинуватися від грипу, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, після чого купити вакцину в аптеці (в середньому вона коштує 500 грн) і зробити щеплення у лікарні.

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