Кулінари радять додавати кілька інгредієнтів, які допоможуть зробити його значно ароматнішим та насиченішим

Курячий бульйон досить простий у приготуванні, але іноді він виходить не таким смачним, як хотілось би. Проте кулінари радять додавати кілька інгредієнтів, які допоможуть зробити його значно ароматнішим та насиченішим. News24 розповідає, які саме.

Фахівці рекомендують курятину опускати в окріп, щоб м’ясо вийшло смачним. Після цього бульйон потрібно відразу посолити, додати лавровий листок, 2-3 горошини чорного перцю та одну цибулину.

Якщо вам не подобається смак цибулі або потрібен прозорий бульйон, краще додати у бульйон цілу цибулю, а не порізану. І для того, аби колір бульйону був жовтим, останній шар цибулиння не потрібно знімати – саме воно дасть ефект легкого жовтого відтінку.