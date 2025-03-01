У березні ФОПи платять податки і починають видавати нові чеки

У березні потрібно сплатити податки, подати декларації і почати видавати нові фіскальні чеки. Розповідаємо детальніше про те, що, кому з ФОПів і коли слід зробити цього місяця.

Декларація платника єдиного податку

ФОПи I і II групи до 3-го березня включно мають подати Декларацію платника єдиного податку за 2024 рік. До декларації потрібно долучити додаток по ЄСВ за 2024 рік.

Сплата податків

До 20 березня ФОПи I, II і IV груп мають сплатити авансом єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок.

Нагадаємо суми:

I група – 302,8 грн в місяць єдиного податку, 800 грн в місяць військового збору, 1760 грн ЄСВ в місяць – це 2862,8 грн в місяць;

II група – 1600 грн єдиного податку, 800 грн військового збору і 1760 грн ЄСВ на місяць – це 4160 грн в місяць.

ФОПи III групи

У березні ФОПам III групи ще не потрібно платити податки, адже вони роблять це за підсумками кварталу. Проте скоро квартал закінчиться і вже пора порахувати, скільки єдиного податку (5% від доходу) і військового збору (1% від доходу). Раніше ZAXID.NET писав, які доходи ФОПів не оподатковуються.

Відповідальність за несплату

Податки потрібно сплатити до кінця граничного терміну, щоб уникнути штрафу. Сума має бути повною, адже якщо замість 800 грн військового збору сплатити 799 грн, податкова нарахує штраф у розмірі 50% від повної суми військового збору – 400 грн, попереджає сайт 7eminar.

Нові чеки

З першого березня почали діяти нові форми фіскальних чеків. У них додані нові реквізити. Більше про нові форми фіскальних чеків читайте в цьому матеріалі ZAXID.NET.

Нагадаємо, якщо в чеку бракуватиме бодай одного реквізиту, це вважатиметься невидачею чеку, за що передбачена відповідальність.