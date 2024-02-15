Пізньостиглі томати висаджують на розсаду в середині-кінці лютого, щоб отримати ранній урожай

У лютому саме час почати сіяти розсаду. Цей місяць вважається вдалим для посіву пізньостиглих культур, також це чудовий момент для висіву багатьох квітів. УНІАН розповідає детальніше про ці культури.

Які овочі садити на розсаду в лютому

Пізньостиглі томати висаджують на розсаду в середині-кінці лютого, щоб отримати ранній урожай. Насіння сіють у вологий ґрунт, посіви покривають 1 см субстрату і ставлять в тепле місце. На постійне місце помідори пересаджують в квітні або травні.

Середньостиглий і пізній болгарський перець можна висаджувати з початку лютого. Насіння перед посівом потрібно замочити в мокрій марлі або тканині. Висаджують перець у стаканчики – по 2 насінини в кожен. Трохи присипте насіння землею, накрийте плівкою і поставте в тепле місце. З появою перших паростків плівку знімають і ставлять перець на підвіконня.

Баклажан починають висаджувати в середині лютого. У ґрунт для баклажана можна додати тирсу і золу. В один стаканчик кладуть дві насінини, злегка присипають вологою землею і накривають плівкою. Дуже важливо поставити баклажани в тепле місце. Сходи з'являться через тиждень.

Цибулю-порей і ріпчасту висаджують в середині лютого. Перед посадкою цибулину варто замочити на добу в теплій воді. Потім цибулини висаджують у вологий ґрунт і ставлять на підвіконня. На ділянку рослину пересаджують в травні.

Які ягоди садити на розсаду в лютому

У лютому на розсаду садять полуницю і суницю, щоб вже на початку літа зібрати урожай. Насіння потрібно замочити і просушити. Неглибоку ємність висотою не більше 4 см наповніть сумішшю ґрунту і піску в рівних пропорціях. Насіння рівномірно розсипте по землі. Поставте контейнер у тепле місце і накрийте плівкою на два тижні. Через 5 днів проростуть паростки, а через 2 тижні з'явиться перше листя. У квітні полуницю варто пересадити в окремі контейнери, а в травні – в ґрунт.

Які квіти садити на розсаду в лютому

Нарциси і тюльпани часто висаджують в лютому, щоб вони розцвіли до березня. У землю рекомендується додати золу і пісок. До весни цибулини пересаджують у клумбу.

Бегонія – ще одна вдала рослина для розсади в лютому. У ґрунт для квітки слід додати трохи піску, торфу і перегнилого листя. Поки насіння не проросте, землю потрібно накрити плівкою.

Петунію висаджують в середині-кінці лютого. Найкраще садити насіння в окремі стаканчики або в торф'яні таблетки. Саджанці потрібно поставити на добре освітлюване місце або додатково досвічувати лампою.

Турецька гвоздика висаджується в суміш з листового перегною і піску в рівних частинах. Насіння сіють на глибину 1 см і з проміжком в 3 см, після чого накривають папером.