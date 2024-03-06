Бобові культури можна висівати у відкритий ґрунт наприкінці березня

Цим культурам не страшні морози, а отже, посіяти в розмерзлий ґрунт їх можна вже в березні. На початку весни можна сіяти різні овочі, зелень, квіти. Деякі з них можна висаджувати прямо у відкритий ґрунт, а інші спочатку на розсаду, і тільки потім пересаджувати на грядки. Детальніше про ці ранні культури розповідає Ukr.Media.

Горох та квасоля

Бобові культури можна висівати у відкритий ґрунт наприкінці березня, коли ґрунт прогріється до 5-6°C. І горох, і квасоля збагачують ґрунт азотом, покращують його структуру та пригнічують бур'яни. Самі бобові багаті на білки, вітаміни та мінерали.

Редиска, редька, дайкон, буряк

Коренеплоди можна висівати, коли ґрунт прогріється до 8-10°C. Ці овочі мають малий вегетаційний період і можуть давати врожай через 20-30 днів після посіву.

Петрушка, цибуля на зелень, кріп, щавель

Насіння зелені можна опускати в ґрунт вже на початку березня. Достатньо того, щоб ґрунт прогрівся до 3-5°C. Рослини морозостійкі та можуть витримувати невеликий мінус.

Петунії, чорнобривці, айстри та гладіолуси

Ці квіти можна висівати у березні, але спершу на розсаду, щоб потім висадити їх у клумби чи горщики. Вони прикрасять сад своїми яскравими фарбами, а ароматами приваблять бджіл, метеликів та птахів. також їх можна зрізати та складати з них букети.