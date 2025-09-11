Є три ключові недоліки у догляді, які можуть серйозно зашкодити лаванд

Хоча лаванда вважається досить невибагливою культурою, вона все ж має певні нюанси, які важливо враховувати для отримання здорових, пишних і яскравих кущів. Яких типових помилок слід уникати, щоб рослина почувалась добре й тішила рясним цвітінням, пише «24 Канал».

Основні помилки у догляді за лавандою

Є три ключові недоліки у догляді, які можуть серйозно зашкодити лаванді:

Надмірний полив. Лаванда не потребує великої кількості води. Більшу загрозу для неї становить застій вологи в ґрунті, ніж її нестача. Рослина краще переносить посуху, ніж перезволоження. Відсутність обрізки. Якщо не проводити регулярне обрізання, кущі лаванди починають втрачати форму, старіти та зрештою перестають активно рости й цвісти. Недостатньо сонячного світла. Висадка у затінених місцях – ще одна поширена помилка. Лаванда потребує багато світла. Якщо кущі ростимуть у півтіні, їхнє цвітіння буде значно біднішим, а розвиток – сповільненим.

Що ще потрібно знати про вирощування лаванди

Незважаючи на свою стійкість, лаванда не любить надто поживних ґрунтів. Перегодоване мінералами середовище, навпаки, шкодить їй – рослина стає менш продуктивною, а кількість квітів зменшується.

Зате один інгредієнт є для неї життєво важливим – гравій. Саме він імітує природні умови з середземноморського клімату, де лаванда росте найкраще. Дренований, легкий ґрунт із додаванням гравію забезпечує оптимальні умови для росту і цвітіння.