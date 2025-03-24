Холодостійкі культури, здатні витримати перші заморозки

Якщо ви хочете отримати ранній та багатий врожай, важливо врахувати не тільки підготовку ґрунту та вибір правильних культур, але й знати, які рослини можна висаджувати при низьких температурах. Холодостійкі культури, здатні витримати перші заморозки та проростати навіть при прохолодній погоді, можуть стати вашими надійними союзниками. «Главред» пише, які культури можна висаджувати в середині або на початку весни, щоб насолоджуватися першими плодами вже незабаром.

Що садити навесні: холодостійкі культури

Зелень. Найпершими, що можна висаджувати, є різноманітні види зелені, такі як петрушка, кріп, шпинат, листова гірчиця та салат. Ці рослини не лише швидко проростають при температурі від 3-5°C, але й здатні витримати холодні ночі. Зазвичай їх сіють в середині або на початку квітня, коли земля вже трохи прогріта, але ще не досягла літніх температур.

Редиска та горох. Це культури, які відомі своєю холодостійкістю та здатністю до швидкого зростання. Редиску можна сіяти вже в середині весни, коли температура на вулиці тримається на рівні 5-7°C. Вона швидко проростає і вже через кілька тижнів може бути готова до збору врожаю. Горох також чудово підходить для посадки ранньою весною і є одним з перших овочів, що дозрівають.

Морква та буряк. Ці коренеплоди люблять прохолодну погоду і можуть бути висаджені якомога раніше. Як правило, їх садять, коли температура ґрунту досягає 5-7°C. Щоб отримати ранній врожай, важливо висіяти насіння в досить вологий ґрунт. Ще одна перевага посадки моркви та буряка на ранніх етапах – це зниження ризику захворювань, які можуть з’явитися при теплій погоді.

Цибуля. Існують різні способи посадки цибулі навесні: можна використовувати як насіння, так і насіння цибулі-сіянки. Цибуля є дуже холодостійкою і здатна проростати вже при температурі від 3°C. Посадка цибулі в квітні дозволяє отримати відмінний урожай до кінця літа.

Як підготувати ґрунт для посадки

Щоб рослини почувалися комфортно і швидко проростали, важливо правильно підготувати ґрунт. Щойно земля підсохне після зимових холодів, починайте працювати з грядками. Спочатку ретельно розпушіть землю, видаліть усі бур’яни та додайте органічні добрива. Це сприятиме покращенню родючості ґрунту і дозволить корінню рослин швидше освоїтися.

Якщо на вашій ділянці ґрунт важкий і глинистий, додайте компост або пісок для покращення дренажу. Окрім того, важливо правильно обрати місце для посадки – рослини, що люблять прохолоду, краще ростуть на місцях, де немає постійного протягу, але й не зберігається застій вологи.